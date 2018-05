CSI-F pone en duda las SAMU de Els Ports pero Presidència y Sanitat las confirman

El sindicato de la función pública CSI-F advirtió ayer en un comunicado que las SAMU previstas para Els Ports no estarían operativas antes del 1 de agosto de 2018. Según indicó el delegado de Sanidad del sindicato en Castelló, Vicente Navarro, «el pliego de condiciones técnicas del contrato de ambulancias no contempla las ampliaciones prometidas, sino que siguen la SAMU de 12 horas de Vilafranca y el SPV de Morella, que es una ambulancia con un servicio básico». En consecuencia, CSI-F concluye que «la SAMU 24 horas no llegará, tampoco, en agosto de 2018», por lo que instó a los gobernantes a «poner el interés municipal por encima de los partidos».

No obstante, fuentes de Sanitat y de Presidència confirmaron a Levante de Castelló que las SAMU de Els Ports sí que están incluidas en el contrato de servicio de transporte sanitario. En este sentido, el director territorial de Presidència en Castelló, Adolf Sanmartín, confirmó que tanto la conselleria como la empresa adjudicataria están trabajando para disponer de los recursos antes del inicio efectivo del contrato, el próximo 1 de agosto de 2018. En este sentido, desde la Generalitat también trabaja en la creación de las plazas de personal que deberán ocupar las nuevas plazas, dado que la ampliación a 24 horas y la implementación de un nuevo servicio SAMU en Morella supondrá la incorporación de 12 personas, seis para el servicio médico y seis más para el servicio de enfermería.

Así mismo, fuentes de la conselleria de Sanitat indicaron que el pliego de condiciones al que alude el sindicato admite la posibilidad de cambios en función de las necesidades y que ya se han contemplado los nuevos recursos de Morella y Vilafranca.

La comarca de Els Ports reclama con unanimidad política y social estos servicios sanitarios desde el año 2001 y durante casi 18 años tan solo se ha implementado una SAMU 12 horas en Vilafranca y un SPV en Morella, que no cubren los servicios mínimos. Si surge una emergencia en horario nocturno se moviliza la SAMU de Sant Mateu, que dilata sobremanera el tiempo de respuesta.