El español Luis Alberto Hernando logra su tercer título mundial en Penyagolosa

El atleta español Luis Alberto Hernando, guardia civil de montaña de profesión, logró este sábado en Sant Joan de Penyagolosa su tercer Campeonato del Mundo de trail running consecutivo.Campeón en las ediciones de 2016 y 2017, disputadas en Peneda-Gêres (Portugal) y en Badia Prataglia (Italia), el burgalés afincado en el Pirineo aragonés se ciñó este sábado su tercera corona sobre un recorrido de 85 kilómetros, con 5.000 metros de desnivel acumulado, con inicio en Castelló y llegada en Sant Joan de Penyagolosa.

Luis Alberto Hernando, que marchaba segundo al paso por Benafigos, tomó la cabeza de la carrera tras superar al estadounidense Zach Miller y consolidó su liderato en los kilómetros finales hasta llegar a meta con la bandera española en sus manos. Con su tercer título mundial consecutivo, Luis Alberto Hernando firmó a sus 40 años una gesta inédita en el trail running. Luis Alberto Hernando paró el crono en ocho horas, 38 minutos y 35 segundos.

Mejoró en casi ocho minutos el registro del canario Cristófer Clemente, quien repitió por detrás de él, en el segundo lugar, como en los Campeonatos del Mundo de 2017. El podio de la prueba masculina lo completó el británico Tom Evans, con su compatriota Jonathan Albon en cuarto lugar. "Nos ganó el mejor", reconoció Cristófer Clemente. Este doblete aupó a España al primer lugar de la clasificación masculina por equipos, sumando igualmente la meritoria decimotercera posición del leonés Pablo Villa.



Por su parte, la holandesa Ragna Debats es la nueva campeona del mundo de 'trail running' tras firmar un triunfo incontestable ante la española Laia Cañes, donde la selección española femenina se llevó el oro por equipos. La corredora local Laia Cañes debió aceptar la superioridad de Ragna Debats.Con un tiempo de 9 horas y 55 minutos, Ragna Debats se colgó la medalla de oro al superar por un margen de 16 minutos a Laia Cañes.

La castellonense, que igualó de este modo el segundo puesto que la cántabra Azara García de los Salmones logró en los Campeonatos del Mundo de 'trail running' de 2016, se mostró exultante en meta."Había preparado específicamente esta prueba", reconoció emocionada con su subcampeonato. "Quiero darle las gracias a todas las personas que me han animado durante la carrera. Me siento muy afortunada, todos ellos me han hecho superfeliz", abundó.

En tercera posición finalizó la francesa Claire Mougel, a veinte minutos de la vencedora. El cuarto puesto de la ciudadrealeña Gemma Arenas y el quinto de la guipuzcoana Maite Maiora -bronce en Annecy (Francia) 2015- conceden a la selección española femenina el oro.

España se lleva, de este modo, los dos oros por equipos ya que también dominó la clasificación masculina gracias al doblete del burgalés Luis Alberto Hernando y el canario Cristófer Clemente, primero y segundo, respectivamente, y el decimotercer puesto del leonés Pablo Villa.