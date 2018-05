«Siempre me ha gustado la cultura y la historia y ahora puedo vivirla desde dentro»

Dice que la semana previa a las fiestas no ha podido estar muy atenta al teléfono por la multitud de compromisos. Y eso que las fiestas empezaron ayer y le queda una semana repleta de actos. Pero pronto dibuja una disculpa con una sonrisa y con ilusión en la mirada hilvana discurso sobre las motivaciones que la llevaron a presentar su candidatura.

P ¿Qué le ha motivado para presentar su candidatura como dama de la ciudad y tras su elección como reina?»

R Desde pequeñita y ahora también siempre me ha gustado mucho la cultura y la historia de este pueblo y pensé que era una forma de vivirlo, formar parte de la historia y vivirlo desde dentro.

P Tanto usted como sus compañeras están muy implicadas con las entidades de Vila-real, y ahora viviráns los actos desde dentro. ¿Qué sensación les deja?

R ¿La verdad? Pues un poco de nerviosismo, porque el centro de los actos son Sant Pasqual o la marededéu, pero la gente del pueblo también está esperando a las reinas y las damas y eso todavía me pone un poco nerviosa.

P ¿Qué acto espera con más ganas?

R Los que más ilusión me hacen son la Ofrena o la misa y la procesión, porque son los actos que siempre he visto a las reinas y son los que más ilusión me hacían. Pero la Revista Parlada Camino es un acto que aguardo con especial ilusión porque mis padres formaban parte de la Congregació dels Lluïsos y han sido los dos directores de la revista; además, hace 25 años mi madre subió a la reina porque ella era la directora y eso me hace mucha ilusión.

P De repente, ha pasado usted a representar a Vila-real, ¿se ha acostumbrado ya? ¿Cómo lo está viviendo?

R La verdad es que estoy muy emocionada y de ver como nos están felicitando y verles alegres y contentos de que estemos aquí pues nos llena de alegría y satisfacción

P Desde el primer momento forma un grupo con las damas de la corte de honor y sus predecesoras hablan de que siempre se crean vínculos de amistad muy intensos. ¿Cómo son las primeras semanas?

R Empezamos enseguida a hablar, ya hemos quedado para cenar y todo. Compartimos muchas cosas y yo ya las considero amigas mías.

P ¿Y la creación del grupo con las damas de honor?

R Pues se crea grupo muy fácil y muy rápido, porque como nos vemos todos los días y en todos los actos, pues surge rápido. Tenemos todas las mismas situaciones y problemas que nos surgen de repente parecidos. Aunque está Andrea que ya ha sido dama del Barrio del Cristo del Hospital y al menos alguna cosa nos va adelantando para que no nos pongamos nerviosas y podamos disfrutar de los actos.