3 ANYS D'OBJECTIUS COMPLITS

Últimament, hem rebut moltes notícies gratificants i encoratjadores pel que fa a la tasca de l'equip de govern d'Almassora. És conegut el suport incondicional que des de Compromís sempre hem donat a la cultura i a la conservació i difusió del patrimoni. Per això ens va omplir d'emoció saber que el Consell ha acceptat la nostra petició per declarar la Matxà de Sant Antoni d'Almassora Festa d'Interés Turístic Provincial.

És una celebració amb més de quatre segles d'història al nostre poble i cada any rep més afluència de visitants. La nova qualificació de la festivitat vindrà acompanyada d'elements innovadors que atrauran encara més públic, gràcies al treball de la regidora de Turisme, Amaya Gómez i a la col·laboració dels veïns i de les veïnes i de l'associació de cavallistes.

També ens emociona poder lliurar cada any dels premis Vila d'Almassora 2017, un certamen que els desgoverns del PP van matar i que ara hem recuperat per a donar als nostres escriptors i les nostres escriptores una oportunitat de consolidar-se i publicar les seues obres. La qualitat dels treballs presentats ens fa albirar un futur molt prolífic per a les nostres lletres i guanyar prestigi dins del conjunt de certàmens que tenen lloc arreu del País Valencià.

Des de maig de 2015, ens deixem la pell per a millorar el municipi i això repercuteix en la imatge que les comarques i les demarcacions veïnes tenen de nosaltres. En aquesta nova Almassora, eixa que ja construïm amb la confiança i els 10 milions d'euros que Europa ens ha concedit, tenim més de 10 nous programes a Serveis Socials, hem ampliat la plantilla de la Residència Municipal per a Persones Majors i Dependents, hem incrementat els fons per a transport adaptat i hem avançat més d''un any les tramitacions d'expedients de dependència en assumir les valoracions.

Aquesta nova Almassora és, per molt que els PPese a algunes persones, la dels objectius complits. Per això, em resulta ben fàcil mirar-me amb distància les maneres de fer política de determinats partits. Per descomptat, els insults i les desqualificacions personals que se m'han adreçat durant els últims dies són intolerables. Per sort, el que roman, la veritat amb la qual es queda la ciutadania, són totes les hores invertides a portar als meus veïns i les meues veïnes tots els diners, el benestar i la dignitat que es mereixen.

Perquè aquesta nova Almassora i l'Almassora del futur són les que vull per a mi, per a la meua família, per a les meues amistats i per a les noves generacions. Amb la satisfacció de la faena constant, intensa i ben feta, seguirem complint tots els objectius que ens queden. Ara el que toca és (aprofite per a convidar-los) viure intensament les festes de Santa Quitèria!