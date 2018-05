El Formigues Festival abre la «jungla» de su sexta edición en Benicàssim

El recinto que acogerá en julio el camping Villacamp del Festival Internacional de Benicàssim se ha convertido este fin de semana en una auténtica «jungla». La sexta edición del Formigues Festival que lleva el lema Welcome to the jungle arrancó ayer con el objetivo de sumar 9.000 asistentes y los más de 14.000 metros cuadrados acondicionados para el festival fue la mejor zona de diversión para el público infantil quien, junto a sus padres, disfrutaron de un sinfín de actividades.

Y es que uno de los objetivos del Formigues es que haya una sinergia entre padres e hijos y que el festival sea disfrutado en familia. Así, a partir de las 11 horas comenzaron a entrar los primeros asistentes a esa «jungla» compuesta por 17 hábitats selváticos como Fauna y Foro, Biodiversión, el Circo Formigues, Descubrir la Robótica o la Zona Cachorros, siendo esta última la zona más protegida ya que está dirigida a los bebés. En total se han programado más de 50 actividades durante los dos días de apertura de la «jungla» más especial.

Tras el tradicional Welcome Formigues, la agenda musical del festival arrancó con la fusión de ópera y circo Sonata Circus, de La Troupe Malabó y siguió con el espectáculo de percusión y danza africana del grupo Kirama Kergui, Marieta Ganduleta a la hora de la sobremesa y ya por la tarde actuaron Fetén Fetén y Dj Mom.

La primera jornada del festival se prolongó de la mano del Formigues Nit que, bajo el patrocinio del Festival Internacional de Benicàssim contó con las actuaciones de New Day, la banda de la exDover Amparo Llanos, y Dj Caries.

Durante la jornada de hoy, última del festival, además de las actividades programadas en los diferentes hábitats selváticos, el escenario Formigues acogerá a las formaciones ganadoras del concurso de bandas 2018: Black&Beat y Teen Twelve (11.30 y 12.30 horas). Dj Mesías subirá las pulsaciones a las 13.30 horas y ya por la tarde llegará el turno de Petit Pop (15.30 horas) y Top of the Class (17.00 horas). La percusión marcará también la despedida del Formigues 2018 con la batucada de Borumbaia Percusión y la colaboración del Rototom Sunsplash de Benicàssim.

La organización informó que en las entradas de ayer sábado se agotaron en tres horas. 4.500 'hormigas' de todas las edades y procedencias han arropado este sábado el estreno del sexto Formigues Festival de Benicàssim, que ha colgado el sold out para su primera jornada.