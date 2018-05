Laia Cañes se corona en Penyagolosa con una plata mundial

España hizo historia en Penyagolosa Trails. Luis Alberto Hernando consiguió su tercer mundial de trail, demostrando que es el rey de la disciplina. Su compatriota, el canario Cristofer Clemente, logró la plata, repitiendo ambos los resultados del pasado año. En categoría femenina, Laia Cañes fue profeta en su tierra yalcanzó una plata histórica, en una carrera dominada y ganada por la holandesa Ragna Debats. Los pódiums los completaron Tom Evans y Claire Mougel. Además, en ambas categorías, la selección española consiguó el oro colectivo.

En categoría femenina, la prueba la dominó de principio a fin,la holandesa Ragna Debats. Laia Cañes hizo una gran progresión y, tras pasar a la cola del top 10 en los primeros controles, fue adelantado hasta llegar segunda a Vistabella, puesto que mantendría hasta el final. La francesa Claire Mougel también avanzó hasta el pódium, en detrimento de Gemma Arenas, que entraría cuarta. Maite Maiora también entró quinta, puesto que certificaba la victoria de España por equipos. Magdalena Laczak, Clare Gallagher, Holly Page y Kaytlyn Gerbin completaron las primeras posiciones.

«Había preparado específicamente esta prueba», reconoció Laia Cañes, emocionada con su subcampeonato. «Quiero darle las gracias a todas las personas que me han animado durante la carrera. Me siento muy afortunada, todos ellos me han hecho superfeliz», abundó la deportista de La Vilavella, que recorrió los 85 kilómetros en montaña en poco más de diez horas.

En la categoría masculina, Luis Alberto Hernando protagonizó una remontada espectacular. En el inicio de carrera era el americano Zach Miller el que imponía un fuerte ritmo de carrera, distanciándose de sus perseguidores y llegando a tenar ventajas de entorno a 5 minutos respecto al español. Miller, fiel a su estilo de salir a por todas, siguió líder hasta el avituallamiento de Vistabella (km 61). Ahí, Luis Alberto Hernando le dio caza y, en la parte más dura del recorrido, cogió una ventaja que a la postre ha sido definitiva. En el km 70, mandaba con 9 minutos de ventaja sobre Cristofer Clemente, que también venía desde atrás remontando.

Tom Evans hizo un carrerón. Su compañero Jonathan Albon también le seguía y querían dificultar la victoria española. Una vez los cuatro en meta, el interés se centraba en la lucha por equipos, que acabaría cayendo del lado español con la entrada de Pablo Villa, 12.º.



MiM y CSP

En la MiM, que este año cumplía 20 años, la lucha en categoría masculina estuvo entre el americano Hayden Hawks y Cristóbal Adell. Los dos fueron muy cerca hasta Xodos, demostrando el de Castelló su gran nivel para competir con los mejores. En el tramo final, Hawks demostró por qué es el cuarto corredor del mundo según el ranking ITRA e impuso su calidad. Jordi Gamito completó el pódium. En la categoría femenina, Dominique Van Mechgelen venció, por delante de Emily Elizabeth Schmitz. El tercer puesto del pódium fue para la corredora de Mur i Castell, Diana Martorell.

En la CSP, las victorias fueron para la brasileña Fernanda Maciel y para Dani Aguirre. Ambos rompieron la carrera en el último tramo. El pódium femenino lo completaron Emma Roca y Leire Martínez, mientras que el masculino fue para Javi Domínguez, segundo, y David Lutzardo, tercero.



Campeonato de España

El Campeonato de España de carreras de montaña de la Real Federación Española de Atletismo también se celebró en Penyagolosa Trails HG. Enrique Meneses se proclamó campeón en la categoría A y Sheila Avilés en la B. Walther Becerra y Daniel Osanz completaron el pódium masculino y Ainhoa Sanz y Raquel Gómez el femenino. En masculino B, Jordi Monferrer fue el campeón.



Éxito global

De esta forma, Penyagolosa Trails HG ha acogido una edición increíble del Campeonato del Mundo y cuatro carreras más, que quedará grabada para siempre en la historia de la prueba.

Un día en el que los mejores corredores de trail running del mundo han disputado sus pruebas y que ha sido un rotundo éxito. El director de Penyagolosa Trails, Tico Cervera, destacó que «esta edición siempre será recordada en Penyagolosa Trails HG y es un orgullo haber sido la sede del Campeonato del Mundo. Además, para nosotros ha sido muy especial celebrar el vigésimo aniversario de la MiM y la CSP, que tuvo una salida impresionante de las Aulas». Sin duda, la edición ha sido un éxito rotundo, que se cerrará hoy con la entrega de premios del Campeonato del Mundo.