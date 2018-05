Cristian: «El 'play off' lo afrontamos con buenas sensaciones»

Regresó Cristian Herrera a Alzira, donde jugó hasta enero, y volvió a marcar. El catalán anotó su sexto tanto con la elástica del Castellón, poco después de provocar el penalti del primero. Cristian rompió una racha negativa y valoró por igual lo colectivo y lo individual. «Llegamos al play off con buenas sensaciones. Yo he pasado una racha que la pelota no quería entrar. He intentado no comerme mucho la cabeza y he sentido el calor del todo el mundo, del club, de los compañeros y de la afición. Espero que al volver a abrir la puerta ya se quede así y en el play off sea igual».

La recuperación de Cristian Herrera es una de las rendijas al optimismo de cara a la promoción, donde llega el Castellón en dinámica ganadora. «Aquí en Alzira hemos hecho un partido», dijo Cristian, «en defensa y en ataque. Tuvimos claro desde el principio cómo apretar y salimos desde el primer segundo muy fuerte. Fruto de la presión ha llegado el penalti y a partir de ahí ha ido todo rodado. Hay que seguir así».

Cristian admitió una sensación «rara» al «no poder festejar de manera completa con nuestra afición. Es normal que así sea después de tanto esfuerzo. Pero hay que olvidarse de lo de ser campeón o no ser campeón. Hay que centrarse en lo que viene y lo imporportante es el ascenso», explicó. Cristian finaliza la Liga regular con 6 tantos en el Castellón, a los que hay sumar los 14 que hizo en la primera vuelta en el Alzira. El máximo goleador albinegro del curso ha sido David Cubillas, con 20 tantos, seguido de los 14 de Rubio. Con 83 puntos, el Castellón ha alcanzado el mejor registro de puntuación desde el descenso administrativo de 2011. No le ha servido para ser campeón, pero sí para ser segundo.