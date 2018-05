El PP acusa al bipartito de mirar hacia otro lado con el problema de las autocaravanas

El Grupo Municipal Popular lamentó ayer que «el bipartito se haya desentendido por completo de los problemas de aparcamiento que siguen ocasionando las autocaravanas que invaden el Grau».

En el último Consejo Rector de Turismo, los populares volvieron a preguntar por la ordenanza reguladora para este tipo de vehículos, a la que concejala socialista del área, Patricia Puerta, «fue incapaz de poner fecha», precisa el concejal Vicente Guillamón.

El munícipe reitera la necesidad de garantizar una convivencia respetuosa entre autocaravanistas y residentes. «Defendemos un turismo de autocaravanas regulado, que no suponga un problema como lo está siendo. Lo estamos viendo cada fin de semana, los vecinos del Grau encuentran serios problemas para acceder al campo de fútbol Javier Marquina, incluso han tenido que recurrir a la policía. No encuentran aparcamiento porque está invadido por autocaravanas que acampan gratis en zonas no permitidas», subraya el edil.

«PSOE y Compromís prometieron hace más de dos años una ordenanza, precisamente para que no acamparan gratis donde quieran, pero ni está, ni se la espera», sentenció.