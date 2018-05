«Tile of Spain» copa los premios de Coverings

Los proyectos con el sello de Tile of Spain han sido los protagonistas de la última edición de los galardones Coverings Installation and Design Awards que cada año se otorgan en la feria estadounidense Coverings para premiar las obras más sobresalientes tanto en su diseño como en el uso e instalación de piezas cerámicas o de piedra en cualquier parte del mundo.

Tres de los cuatro proyectos merecedores de una distinción en la categoría internacional han utilizado cerámica de Tile of Spain: El colegio casi invisible de ABLM arquitectos, cuyo equipo está formado por Arturo Blanco y Laura Martínez; Tunateca Balfegó, de El Equipo Creativo; y Laan van Spartaan; y Amsterdam Student Housing, de Studioninedots Amsterdam.

Coverings se celebró la pasada semana en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Se trata de una feria ineludible para los profesionales del sector de revestimientos y pavimentos cerámicos de Estados Unidos, un mercado que, según fuentes de Ascer, «ha demostrado ser de máxima relevancia para la exportación de los pavimentos y revestimientos españoles, ocupando el segundo puesto en orden de importancia de sus importaciones».