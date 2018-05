El benicarlando Víctor Esbrí deja el fútbol tras 24 años

El pasado domingo, al término del partido que enfrentó al Benicarló y el Bétera, el central y capitán del equipo, Víctor Esbrí, recibió un homenaje en el momento de colgar las botas. Por parte del club, el presidente Pedro Baca le hizo entrega de un placa y los miembros de Gol Roig 1921 de un obsequio tras 24 años como futbolista.

El jugador, que quiso disputar sus últimos minutos ante la afición, se mostró muy emocionado al recibir los regalos. Momentos antes sus compañeros le habían hecho un pasillo, junto a los 20 capitanes de los equipos de la Escuela de Fútbol de Benicarló, hasta llegarse frente a la tribuna, donde recibió los regalos y, después de las habituales fotos, fue manteado por sus compañeros.

Tras ello, el jugador recodó sus inicios en el entonces Benihort CF, después de probar con el balonmano, pero a los seis años se enroló en el fútbol y desde entonces ha militado siempre en el club de casa, para debutar en el primer equipo a los 17 años. Y quizás hubiese podido continuar jugando, si las lesiones no se hubiesen cebado en él. A sus 31 años cuelga las botas, no por ganas, sino porque tras los partidos cada vez le costaba más recuperarse. Prueba de ello es que, a lo largo de la temporada en muchos partidos no jugó los 90 minutos.

Respecto al futuro Víctor indicó que por el momento no se ha planteado seguir como entrenador, pero que seguirá yendo al campo para animar a los que hasta ahora han sido sus compañeros en el terreno de juego.

Mirando atrás nunca ha querido salir de Benicarló, quizás porque en su día encontró trabajo en su ciudad, lo que le dio estabilidad económica, porque calidad como jugador la ha tenido siempre. Recordó que había pasado momentos muy buenos, con una larga lista de compañeros desde pequeño. Deportivamente es un jugador que lo ha dado todo por el equipo, como central jugador elegante, con potente juego aéreo, lo que le ha permitido marcar goles, muchos de ellos determinantes. El domingo buscó el gol pero no lo logró, pero se ganó una vez más los aplausos desde la grada.