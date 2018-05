Bellido abandona a su suerte a la reina de las fiestas en la proclamación de su homónima en Almassora

Juanvi Bellido está desaparecido, pese a que como presidente de la Junta de Festes debe representar a la ciudad en diversos actos festivos de otros municipios. El último conflicto nos traslada al municipio vecino de Almassora, donde debía celebrarse el viernes 11 de mayo la presentación de la reina de la localidad, María Portalés. Según ha podido saber este rotativo, Juanvi Bellido decidió no acudir al evento al que habían sido invitados de manera oficial, instando incluso a la reina de las fiestas de Castelló, Carla Bernat, a no ir a Almassora. Al conocer tal situación, fue finalmente la concejala de Fiestas y presidenta del Patronato Municipal, Sara Usó, la que acompañó a Bernat. Usó, además, publicó el 12 de mayo en su cuenta de Facebook el elocuente mensaje de «...Y yo allí estaré a tu lado», con dos imágenes en las que aparece con la reina de las fiestas de Castelló: la presentación de María Portalés en Almassora y el Festival de Danses de l´Antiga Corona d´Aragó, donde también estaba la reina infantil, Lucía Burguete.

Éste no es el único incidente de Juanvi Bellido con Carla Bernat o su entorno. En las pasadas Fallas de Valencia tuvo presuntamente un enfrentamiento verbal con los padres de la reina de las fiestas por los reproches que le realizaron a Bellido al no haberla acompañado en algunos actos de la Magdalena, entre ellos el desfile final de fiestas. Juanvi Bellido lejos de pedir disculpas, discutió de forma tensa con la madre de la reina de las fiestas ante la presencia de numerosos testigos.

No es el único conflicto similar que ha protagonizado en estos años ya que, como publicó este diario en su momento, en 2016 incluso dejó de hablarse con familiares de la entonces reina, Carolina Tárrega.