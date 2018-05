Un hombre acepta seis años de cárcel por la agresión sexual a una mujer

Un hombre reconoció ayer ante el tribunal que agredió sexualmente y causó lesiones a una mujer a la que conoció en un bar cuando la llevaba en su coche de regreso a su domicilio, en la localidad de Nules.

El procesado, un ciudadano marroquí en prisión por estos hechos desde agosto de 2106, asumió relato del ministerio fiscal y se conformó con la pena de seis años de cárcel por un delito de agresión sexual y 4 meses por un delito de lesiones que, finalmente, solicitó el acusador público.

El acusado, de acuerdo a la petición final del fiscal, tendrá que indemnizar en 4.410 euros a la víctima por las lesiones sufridas durante la agresión y en 30.000 euros en concepto de daño moral que sufrió.

La conformidad del procesado se produjo ayer en la sección 1ª de la Audiencia de Castelló. Este extremó abortó la celebración de la vista oral.

Tras asumir el acusado los hechos y dar su asentimiento a la pena que pedía el ministerio público, el tribunal dictó sentencia condenatoria 'in voce' en los términos recogidos en el escrito de conformidad. La sentencia también incluye una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación del condenado con la víctima durante 10 años.

Inicialmente, el fiscal solicitaba para el acusado 9 años de cárcel por el delito de agresión sexual y un año y siete meses de prisión por el delito de lesiones.

De acuerdo al relato de los hechos del fiscal, el ya condenado, agredió sexualmente a mujer, tras entablar amistad en un bar de copas, en Nules.

El acusador público sostiene que la noche del 5 al 6 de agosto de 2016 el procesado se encontraba en un bar de Nules y entabló conversación con una mujer, a la que ya conocía de haber hablado con en ella en anteriores ocasiones. « Sobre las 2 o 3 de madrugada, cuando regresaban a Nules por el camino de la playa, según le hizo creer el procesado para evitar un posible control de alcoholemia, el procesado detuvo el vehículo en una zona deshabitada, y tras levantar la falda a su acompañante empezó a tocarle la pierna, manifestando ésta que no quería nada, que la dejase».

No obstante, el hombre no cejó en su intento de agresión. La mujer optó por apearse del coche, pero el procesado hizo lo mismo y se abalanzó sobre ella tirándola de espaldas sobre el capó del vehículo, «y mientras presionaba con una de sus manos en el pecho para que no se moviera con otra le quitó las bragas y aproximando su boca a sus órganos genitales, le introdujo la lengua en la vagina», puntualiza el escrito del ministerio fiscal.

Pese a la resistencia de la mujer, el procesado no cesó en su agresión sexual, introduciéndole los dedos en la vagina e intentando penetrarla, «no lográndolo al no hallarse el miembro en erección», señala el fiscal.



Trastorno depresivo

El ministerio fiscal resalta que como consecuencia de la agresión la mujer sufrió diversas lesiones físicas que tardaron en curar 98 días . Y también lesiones psíquicas consistentes en un trastorno depresivo reactivo, con secuelas consistentes en un estrés postraumático moderado con una valoración global de 5 puntos.