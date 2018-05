El PP insiste en el perjuicio de un carril bici para los vecinos del Grupo Lourdes

El Grupo Municipal Popular, tras un nuevo encuentro con los vecinos del Grupo Lourdes, ha pedido a la alcaldesa que «recapacite y no tome decisiones que afectan a los vecinos sin antes escucharles». Begoña Carrasco, portavoz de los populares, mantuvo otro contacto junto a los concejales María España y Juanjo Pérez Macián, en una reunión en la que los vecinos «denunciaron una vez más este proyecto que va a imponerles el equipo de gobierno, sin ni siquiera haber escuchado sus preocupaciones entorno al mismo», señalan en un comunicado.

Carrasco asegura que «la indignación con esta obra va en aumento y pone de manifiesto que la falta de diálogo y las malas decisiones del bipartito dejarán aislados a los vecinos del Grupo Lourdes». Unas decisiones que, según denuncia el Grupo Popular, «se agravan teniendo en cuenta que en el Grupo Lourdes viven muchas personas mayores a las que les perjudicará gravemente la eliminación de un carril de circulación».

Tras haber recogido firmas en la zona y «haber solicitado en no pocas ocasiones al equipo de gobierno que rectifique, éste sigue haciendo oídos sordos». Carrasco, por ello, insiste en que «los que pregonan la participación ciudadana no son capaces de escuchar a la ciudadanía». El Grupo Popular lamenta que «una actuación que costará más de 800.000 debería servir para unir personas y no para separarlas más», denuncia Carrasco, que concluye que «una vez más, PSOE y Compromís han perdido la oportunidad de escuchar a los vecinos, a los que continuamente dejan de lado».