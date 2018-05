Borriana defiende al CEIP Penyagolosa denunciado por la familia de una exalumna

A raíz de la noticia de una menor de Borriana que no está escolarizada porque fue diagnosticada «erróneamente» de autismo como declararon sus padres a este diario hace unas semanas, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Borriana emitió ayer un comunicado para dar su apoyo al CEIP Penyagolosa, un centro en el que estuvo escolarizada la menor y, según denunciaron sus padres, estuvo marginada y maltratada.

A este respecto, desde Educación convocaron ayer una reunión para tratar las informaciones y en ese encuentro estuvieron presentes las AMPA, el inspector de zona, directores y directoras de centros públicos y concertados y miembros del Consejo Escolar Municipal. Una vez finalizada la reunión, los directores y directoras y la edil de Educación manifestaron el total rechazo a las informaciones publicadas «que han atacado directamente a la reputación de los profesionales del CEIP Penyagolosa, inspectores de Educación y servicios psicopedagógicos». «La justicia ha demostrado la falsedad de las imputaciones y, así lo han ratificado dos resoluciones judiciales. La primera del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vila-real y la segunda de la Audiencia Provincial, contra la que no hay posibilidad de ningún recurso».

En el comunicado emitido añadieron que «se han despreciado las vías administrativas ordinarias, como si no hubieran garantías de intervención, cosa que es totalmente equivocada y contraproducente. En lugar de recurrir a la administración educativa, se ha hecho uso de las redes sociales y medios de comunicación para dar una versión que no puede ser replicada en iguales condiciones puesto que nuestra posición de funcionarios nos limita, causando así indefensión personal y profesional». Por todo ello, los asistentes al encuentro respaldan a la dirección, claustro y profesionales del CEIP Penyagolosa «y pedimos que cesen los comentarios inadecuados e hirientes que no ayudan en absoluto de la mejora a la educación en nuestra ciudad».