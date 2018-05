Homenaje a los jugadores que llevan una década de amarillo

El Villarreal CF rindió ayer homenaje a los canteranos que llevan una década en el club, a los que se hizo entrega del tradicional submarino de cerámica: Pedro Martínez (Villarreal B), Miguel Llambrich (Villarreal B), Darío Poveda (Villarreal B), Raúl Peña (Juvenil C), Víctor Nieto (Juvenil C), Ángel Cano (Juvenil C), Hugo Antonio Bacharach (Juvenil C), Ana Roig (Femenino A), Gracia Mariner (Femenino Infantil/Cadete A), Reinaldo Ionut (Cadete A), Pablo León (Cadete B), Óscar González (Cadete B) y Pablo González (Cadete B).