Juzgados Jordi Bruixola declaró en calidad de testigo

? Jordi Bruixola, actual director general del Castellón, declaró ayer ante el juez en calidad de testigo dentro de la denuncia presentada en su día por Sentimiento Albinegro contra el expresidente David Cruz. Al parecer, Bruixola no ofreció muchos detalles en su comparecencia, en especial sobre la recaudación de las taquillas del 'play-off' de ascenso de la temporada 2015-16. Ni tampoco puso en aprietos con sus declaraciones al expresidente albinegro, con el que no acabó nada bien la citada temporada. Dimitió días después tras conocerse que no se renovaba al técnico Kiko Ramírez. Cabe recordar que el lunes pasado el que declaró ante el juez, como testigo, fue el exadministrador concursal Federico Castellanos.