UGT presiona a Ascer y alerta de una huelga si no cede con el convenio del azulejo

La paz social que ha reinado durante décadas en el sector del azulejo de Castelló amenaza con resquebrajarse por la falta de acuerdo en el convenio laboral. El conflicto ya asomó en las negociaciones del actual marco y el acuerdo se alcanzó in extremis, con los sindicatos a punto de manifestarse en la feria de Cevisama. Los delegados de UGT han convocado las primeras movilizaciones el próximo día 22 de mayo, coincidiendo con las concentraciones por el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva (ANC), y no descartan convocar una huelga si no avanza el consenso con la patronal en los próximos meses.



Más asambleas

El sindicato ha establecido un calendario de asambleas en los centros de trabajo para informar a los trabajadores y trabajadoras del sector, que irán produciéndose junto a otras movilizaciones durante todo el mes de junio. A finales de junio se convocará otra asamblea para valorar la situación y decidir si fuera necesario dar un paso más en las movilizaciones y convocar huelga.

Comisiones Obreras también ha organizado y explicará su posición a los centros de trabajo. Prevé mantener contactos con UGT para impulsar movilizaciones de manera conjunta.

La patronal elude de momento responder a las críticas de los sindicatos. Tampoco hay fecha de nuevas reuniones entre ambas partes. patronal y sindicatos aguardan alguna cesión.