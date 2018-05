Vicente Casino anuncia su candidatura a liderar NNGG

Vicente Casino ha anunciado su candidatura a la presidencia provincial de NNGG del PP en el congreso que celebrará la rama juvenil de los conservadores de Castelló el próximo día 16 de junio. El joven militante del PP, vecino de Almassora y asesor del PP en la Diputación de Castelló, hizo su anunció en la tarde de ayer en las redes sociales. «He decidido dar un paso al frente y optar a la presidencia de NNGG de la provincia de Castelló», recogía su perfil de Facebook.

Casino, de no presentarse otra candidatura, relevará en el cargo a Gonzalo Bautista, que no optará la reelección, tras cinco años en el puesto. La rama juvenil del PP de Castelló mantuvo una reunión la noche del miércoles para elegir el comité organizador del XIII congreso provincial de NNGG del PP.

Casino en el mencionado anuncio de su perfil de Facebook indicaba además que encara su candidatura a liderar NNGG «con toda la ilusión, confianza, entusiasmo y orgullo que merece la organización juvenil más numerosa e importante de la provincia y que, sobre todo, merecen sus afiliados». «Y lo hago después de haber escuchado a muchos afiliados (y amigos), ya que el verdadero músculo de esta gran Familia es, sin lugar a dudas, su gente y sus valores», añadía.

«Asumo el compromiso también desde la experiencia sumada gracias a los cinco años vividos junto a Gonzalo Bautista, pero también desde la tristeza. No en van, esta oportunidad llega porque mi presidente, Gonzalo Bautista, cede el testigo después de hacer cada día más grande este proyecto», concluía.

Mientras, Gonzalo Bautista razonó así su decisión de no optar a revalidar el cargo: «No me presentó a la reelección porque ya lo dije en su momento que me presentaba para un mandato. He cumplido una etapa, y he decido ser consecuente con lo que dije en su momento», argumentó.

Bautista realiza un balance positivo de su gestión al frente de la rama juvenil del PP en el provincia de Castelló: « Creo que han sido cinco años complicados, sobre todo por lo que respecta a la política de mi partido durante esta etapa. La organización se ha mantenido viva y reivindicativa y siempre sabiendo decir lo que pensábamos en cada momento», razonó.