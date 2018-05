Alcón logra la mayoría del claustro con 82 representantes

Candidatura per l'UJI, grupo que apoya a la recientemente elegida rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha ganado las elecciones al Claustro de la Universitat Jaume I, según los resultados provisionales. En total, Candidatura per l'UJI ha obtenido 82 representantes claustrales: 68 entre el PDI doctor con vinculación permanente, 13 entre el personal docente no doctor, contratado y ayudantes, además del único representante del estamento de personal becario y estudiantado de doctorado.

En el PDI doctor con vinculación permanente también han sido elegidos 1 representante de la candidatura Profesorado Independiente Alternativo (PIA) y 2 candidatos individuales. En el colectivo de personal docente no doctor, contratado y ayudantes, también ha sido elegida 1 de las candidaturas individuales.

Además, los miembros de Candidatura per l'UJI han estado entre los 20 más votados, encabezando la lista el actual vicerrector de Investigación, Jesús Lancis, seguido de Ximo Gual, Paco López (actual vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado), Rosa Llusar, e Isabel García Izquierdo (actual vicerrectora de Estudios).

Por lo que respeta a los representantes del estudiantado, de los 37 puestos a elegir, 28 han sido para la Asociación de Estudiantes SAÓ UJI y 9 para Plataforma Estudiantil.

Por último, entre el colectivo del Personal de Administración y Servicios (PAS) han sido elegidos 8 candidatos y candidatas individuales, y 8 de la candidatura conjunta Un Pas Endavant.

El censo para las elecciones al Rectorado y Claustro es de 15.609 personas: 427 correspondiente a profesorado funcionario doctorado; 949 de PDI no doctorado, personal contratado y ayudante; 619 becarios y becarias; 12.974 miembros del estudiantado y 640 miembros del personal de administración y servicios. El número de claustrales que había que elegir eran 71 en el sector de PDI funcionario; 14 para el resto de PDI; 1 becario o becaria; 37 representantes del estudiantado y 16 del personal de administración y servicios. En sus primeras declaraciones como rectora, Eva Alcón ha remarcado que buscará sinergias para que el proyecto de la UJI sea un proyecto de toda la sociedad castellonense.