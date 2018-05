Subversives denuncia la retirada de carteles contra la LGTBIfobia en la UJI

La pancarta con la que la asociación Subversives quiso visibilizar a las lesbianas y que fue retirada de la Facultad de Humanas y Ciencias Sociales de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló volvió ayer al mismo lugar del que fue quitada. Con motivo de la celebración ayer del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la asociación decidió volver a poner la pancarta que fue retirada el pasado 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica. En la pancarta se podía leer: "No som amigues, ens mengem la figa". Y, al parecer, se retiró porque la asociación no tenía autorización. El colectivo explica que se ha vuelto a poner "para demostrar que seguimos en la brecha y que no vamos a detenernos ante sus intentos de invisibilización".

Por otro lado, y según informó ayer la asociación Subversives, sí fueron retirados varios carteles que habían colgado en la biblioteca y que contenían "frases LGTBIfóbicas que se utilizan de manera cotidiana o utilizadas por personas de renombre", explicaron desde el colectivo. "Los carteles eran para hacer una llamada a la autocrítica de cada uno, y para visibilizar la homofobia aún latente", añadieron.

Por su parte, Castelló LGTBI también alertó de que, en España, las discriminaciones hacia este colectivo son variadas y persistentes, sobre todo hacia las personas trans, y demandó por ello a los grupos políticos que agilicen la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI, que en la actualidad está siendo trabajada por la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

Castelló LGTBI insiste, además, en la necesidad de incluir formación obligatoria en los colegios e institutos relativa a la diversidad sexual, de género y familiar para atajar esta problemática, y advierte de casos de acoso escolar por esta cuestión.

Por otro lado, el IES Serra d´Espadà de Onda celebró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia con un traca multicolor de globos en la pista principal del centro. En las paredes del centro se realizó una exposición informativa sobre las diferentes orientaciones sexuales y las fobias que todavía están presentes en la sociedad. informa c. r.