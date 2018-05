«Si tenemos más apoyo electoral soy partidario de entrar en el Consell»

Antonio Estañ (Callosa del Segura, 1987), secretario general y síndic de Podemos de la Comunitat Valenciana, valora el Pacte del Botànic y es partidario de entrar en el Consell, si en 2019 amplian el apoyo electoral.

El joven líder de Podemos en la Comunidad Valencia visitó ayer Castelló para ofrecer una charla a los estudiantes de la Universidad Jaume I sobre «la comunicación política»

¿Qué balance hace su casi ya primer año al frente de Podemos en la Comunitat?

En el plano interno, hemos intentado enfocar la cuestión municipal. Había un panorama muy diversos. Lo que hemos intentado es apoyar a nuestra gente en los ayuntamientos y aumentar la cohesión.

¿Y en el ámbito de la gestión pública?

Teníamos en mente de estábamos en la mitad de la legislatura y que había que asumir muchos cambios. Algunas cuestiones se han logrado y otras no. Aún queda un año para temas muy importantes, como la reforma de la ley del suelo, que es estratégica, teniendo en cuenta los antecedentes del uso del suelo público, y los problemas de vivienda, donde haremos especial hincapié. Y, además, quedan pendientes grandes retos como eliminar los barracones, mejorar servicios públicos y poner las bases del cambio de modelo productivo. Seguimos muy dependientes del turismo y la construcción. Hay diversificar ese modelo.

¿Qué ha aportado el pacto del Botànic a los valencianos?

Ha sido un freno al PP que, desde nuestro punto de vista, estaba marcado por la corrupción y la precariedad laboral. En cuestiones de regeneración democrática se ha conseguido revertir esa imagen. Pero tenemos que seguir siendo ejemplares de ahí que nos preocupen algunas cuestiones como los problemas de financiación previos del PSPV y Bloc. Considero que se ha avanzado mucho en esas cuestiones y también en cambiar las instituciones para que no trabajen para un partido, si no para la ciudadana. Ahora, el objetivo es plantear un modelo alternativo que nos lleve al máximo período posible de recuperación de los derechos sociales perdidos. Por tanto, esto no debe ser un paréntesis, sino profundizar en esa recuperación de derechos.

¿Tras los comicios de 2019, Podemos va a entrar o en el Gobierno de la Generalitat?

Cuando se habla de entrar o no en un gobierno lo fundamental es

para qué y con qué hoja de ruta. Mi postura personal, que tendrá que se someterse al debate del partido y votación de la militancia, es que si se amplía el apoyo electoral a Podemos, tendríamos que entrar en el gobierno para ser capaces de desarrollar más políticas sociales. Es decir, si la relación de fuerzas nos fuera más favorable, sería partidario de participar activamente en el gobierno.

¿De cara a las elecciones municipales, Podemos se va a replantear su estrategia respecto a 2015?

La novedad, que ya se aprobó, es que Podemos irá a las elecciones municipales, y habrá una candidatura en todos los municipios posibles, intentaremos doblar las candidaturas respecto a 2015, en algunos casos será con la marca Podemos y en otros, donde haya habido candidaturas exitosas o veamos que somos capaces de sumar con otras fuerzas, se puede platear otra marca, pero siempre estará Podemos como partido dentro de esa candidatura.