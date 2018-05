Por un CEIP Regina Violant de verdad

Iniciativa. Un padre impulsa la grabación de un corto para denunciar los más de doce años de barracones del CEIP Regina Violant de Almassora. Los propios alumnos y alumnas explican, con gran sinceridad, la precaria situación en la que reciben clases

Los barracones del CEIP Regina Violant de Almassora se han vuelto a convertir en tema inspirador. Tras el famoso «rosco» en el que cada letra denunciaba la situación en la que se encuentran los menores desde hace doce años, ahora ha sido el director de la productora Dionisia Films, Sergi González, quien ha grabado un corto en el que son los propios niños y niñas quienes, en primera persona y con gran sinceridad, hablan de cómo es estudiar en barracones, y expresan su deseo de tener «un colegio de verdad».

La luvia, el frío, el calor, los problemas de sonoridad y la falta de infraestructuras son algunas de las situaciones que describe el alumnado. Además, también se hace una crítica al «vergonzoso silencio» de las administraciones que han sido incapaces, aún, de hacer un colegio digno.

En el corto participan varios alumnos y alumnas de la escuela de entre 9 y 10 años y, todos empiezan la descripción de lo que es estudiar en barracones con la frase «En mi cole...».

«En mi cole, un día que llovía y había tormenta había peligro de electrocutarnos y tuvieron que llamar a los padres para que vinieran a por nosotros». «En mi cole, cuando hace calor, aunque pongas el aire acondicionado, hace mucho calor, y cuando hace frío, hace mucho frío». «En mi cole, cuando llueve, está todo lleno de cubos y tropezamos por los pasillos». «En mi cole, cuando llueve, como no tenemos gimnasio, tenemos que hacer divisiones en la pizarra». «En mi cole, cuando estamos en clase escuchamos la clase de al lado por las paredes son muy finas». Y así hasta casi veinte argumentos que no hacen si no evidenciar la precaria situación en la que están estos alumnos y alumnas.

El corto sigue con la voz del narrador que les pregunta si les gustaría tener un colegio «de verdad», a lo que todos y todas dicen un rotundo sí.

¿Y por qué? «Porque podríamos hacer gimnasia los días que llueve, porque tendríamos patio cuando llueve, para que no se mezclen las conversaciones de las clases, para no tener goteras,...». En definitiva, «porque quiero saber cómo es?», dice una de las participantes en el corto.

El corto concluye con un texto crítico en el que se denuncia que la vida útil de los barracones es de cuatro años y que los alumnos del CEIP Regina Violant de Almassora llevan más de doce años «encerrados en cajas de hierro». «Los alumnos de este colegio no saben lo que es un colegio de verdad porque jamás lo han tenido. Tras doce años de lucha, los padres siguen teniendo un vergonzoso silencio como única respuesta», concluye el vídeo.

El autor

El autor de este trabajo es Sergi González, productor y pareja de la madre de una alumna, y explica que la idea surgió al comprobar, en primera persona, las reivindicaciones de los padres. «Así se me ocurrió grabar un corto en el que fueran los propios niños quienes contaran sus experiencias. Se solicitó autorización a los padres y madres para que estuvieran todos de acuerdo con lo iban a decir los alumnos», explica González.

El vídeo ha pasado a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) para que hagan uso de él con total libertad. También ya se puede ver a través del perfil de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) en la red social de Facebook y la idea es que se haga viral, y en la página web de Levante-EMV. Ayúdales a dar a conocer su caso.