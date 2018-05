«La eliminatoria está al 50 por ciento»

El Castellón se subió ayer al autobús en Castalia para comenzar un camino que espera que le lleve a la Segunda División B. Para lograr el ascenso, los albinegros deben superar tres eliminatorias. En la primera se medirán, a partir de mañana, al CD Tropezón, cuarto de la Tercera División cántabra. Antes de iniciar el viaje habló Sergi Escobar. El entrenador del Castellón mostró su confianza en la plantilla, pero a la vez fue cauto y respetuoso con el rival. «La eliminatoria está al 50 %», sentenció.

El primer asalto se disputará sobre el césped artificial del campo Santa Ana, uno de los factores a tener en cuenta. Tiene la particularidad de usar un relleno de coco, en lugar de caucho, que lo hace resbaladizo cuando se moja. «El campo tiene unas dimensiones medias. Nos han informado de que el césped está algo desgastado en la zona central. Puede ser algo complicado. El partido será diferente al de Castalia pero estamos acostumbrados a adaptarnos a lo que sea fuera de casa». Escobar alabó el nivel de rival. «Es un equipo hecho para subir, como el nuestro. Somos dos plantillas con un potencial grande. No tenemos miedo pero sí lo respetamos al máximo». Escobar señaló precedentes similares con finales aciagos para el Castellón. «Ya tenemos los ejemplos de Haro o de Tafalla. Hay que ir con humildad porque si no el batacazo puede ser muy grande».

Esa humildad que pregona Escobar no está reñida con la «ambición» que asegura tendrá su equipo sobre el verde. «Vamos a por buen resultado. Marcar sobre todo. El Tropezón es un equipo que apenas ha cedido en casa, pero seremos ambiciosos e iremos a por la victoria, aun sabiendo que no nos interesa un partido de ida y vuelta».



El rival

Escobar advirtió de las fortalezas del Tropezón. «Hemos visto vídeos durante la semana y nos han pasado información del grupo cántabro. Contra los ocho primeros solo ha perdido un partido. Tiene gente muy alta y hay que evitar situaciones a pelota parada, porque es una de sus fortalezas. Son jugadores con muchos play-offs a sus espaldas. Se decidirá en detalles, será un partido muy de play-off, y hay que estar concentrados».

También tuvo Escobar palabras para los suyos. «Llegamos con ilusión, en un buen momento anímico», explicó, «el ambiente es positivo y vamos a competir bien seguro». «La temporada es como un embarazo, hay que esperar ocho o nueve meses y ahora es cuando se decide todo», añadió. Escobar citó a quince jugadores de campo (la primera plantilla excepto los lesionados William y Luismi Ruiz) y a tres porteros. También viajó Nuha, el nuevo delantero, pero no podrá jugar al arrastrar un partido de sanción del Atlético Saguntino. «Le servirá para integrarse», dijo Escobar.

El entrenador orellut no quiso dar pistas respecto al once que formará titular en tierras cántabras. «No está habiendo muchos cambios en las últimas semanas», comentó. Asoman dos variantes principales en el once. El traslado de Enrique a la posición de lateral en detrimento de Abraham, con Arturo y Dealbert de centrales, es una posibilidad. En el carril izquierdo, Marenyà y Juanjo parecen competir por un puesto en el once. Si Marenyà juega por dentro, Escobar podría sacrificar de entrada a un delantero.