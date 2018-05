Unas vacaciones perrunas

Guardería canina. Con la llegada de Resort Gos Aventura de Castelló las vacaciones ya no solo serán cosa de humanos. A partir del próximo 1 de julio los perros podrán disfrutar de unas instalaciones de 30.000 metros cuadrados, podrán dormir en habitaciones amplias, comer en restaurantes y jugar al aire libre en una zona de bosque

Las vacaciones ya no son solo cosa de humanos. A partir del próximo 1 de julio, llega a Castelló el primer resort para perros de la mano de Laura Expósto, presidenta de la protectora Manada Feliz de Castelló. Gos Aventura es el nombre de la nueva guardería canina, que contará con 30.000 metros cuadrados para que los canes puedan disfrutar de una estancia inolvidable. Entre las instalaciones del proyecto se encuentra una piscina para perros, habitaciones amplias con terraza privada, un bosque y una zona de escalada, entre otras. En cuestión de semanas, los perros también podrán tener su propio espacio en el que descansar.

Resort Gos Aventura es el nuevo proyecto canino de Laura Expósito. La presidenta de Manada Feliz convertirá la guardería para perros en la nueva sede de la protectora, permitiendo así que los canes tengan la oportunidad de ser adoptados por alguien que les de un hogar: «El resort está pensado para que los perros también puedan tener vacaciones. Además, también es sede de la protectora, a través de la que pueden adoptar un cachorro. Los perros no son de la calle, están vacunados y totalmente sanos. Al vivir en manada no recogemos perros que no cumplen las condiciones».

La guardería canina cobra vital importancia en una época en la que los centros de adopciones se han multiplicado. «Tengo una perra que es amante del agua y yo pensaba en tener una casa en la montaña con piscina para darle el gusto. Se juntó también un problema de salud y mi marido Víctor y yo decidimos crear este resort. Es una fusión de todas mis pasiones. Soy consciente, como presidenta de la protectora, que estas instalaciones son necesarias. El proyecto contará con más cosas en el futuro», afirma Expósito.

Por ello, la pareja ha creado una guardería que contará con la primera piscina para perros de la Comunitat Valenciana. Para Expósito, el resort es «un lugar de vacaciones en el que los perros podrán tener su habitación, vivir en manada y también tendrán la posibilidad de ser adoptados. Todo ello acompañados por adiestradores». «Se están lanzando muchas reservas, para agosto ya está el 50 % reservado y para julio entorno al 40 %, casi sin hacer publicidad», añade.

La guardería tiene una parte de hotel para que los perros duerman y se sientan libres, aunque sea un espacio cerrado. «Hay veinte habitaciones y vivirán controlados por el personal de la empresa. Las habitaciones no son jaulas y cuentan con un espacio de seis metros cuadrados, más otros seis de terraza privada», asegura la fundadora. Por otro lado, los perros disponen de cafetería y bares para almorzar, una zona de bosque por la que pasear y una piscina de 600 metros cuadrados en la que jugar.

El resort se encuentra entre Castelló y la Hermita de la Magdalena y se inaugura el 30 de junio: «Para poder localizarlo bien, si se pone 'Gos Resort' en Google Maps sale la ubicación exacta», afirma la presidenta de Manada Feliz. «El precio son 15 euros por noche, con todo incluido. Pero si resulta que es una cosa esporádica, será a un euro la hora. Las instalaciones tienen 30.000 metros cuadrados y se harán más proyectos en un futuro no muy lejano», añade.

A partir del próximo 1 de julio las vacaciones ya no serán cosa solo de humanos y los perros dispondrán de un espacio en el que vivir, disfrutar y tener la esperanza de ser adoptados.