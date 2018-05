El ascenso pasa por Tanos

El Castellón empieza esta tarde una nueva andadura por los play-offs de ascenso a Segunda División B. El sorteo del lunes lo emparejó con el CD Tropezón de Tanos, el cuarto de la Tercera cántabra. El campo de Santa Ana acoge a las 18.00 horas el partido de ida de la primera de las tres eliminatorias que el equipo albinegro debe superar para escapar por fin de Tercera División.

El Castellón cayó al pozo en 2011, por un descenso administrativo, y desde entonces solo acumula decepciones. Ha jugado cuatro fases de ascenso y ninguna ha terminado bien. En 2013, el equipo de Fernández Cuesta cayó en la primera eliminatoria ante el Córdoba B, en la prórroga. En 2015 fue campeón de grupo con Calderé, pero el fiasco fue doble después. Perdió el cruce de campeones ante el Linares y la repesca posterior ante el Haro, en la tanda de penalties. También desde los once metros se escurrió el ascenso en 2016. Tras eliminar a la Peña Deportiva y al Málaga B, el equipo de Kiko Ramírez claudicó en Gavà en una agónica tanda. El año pasado, con Manu Calleja en el banquillo, descarriló en Tafalla ante la Peña Sport con un gol en el minuto 95. Hoy empieza con Sergi Escobar el quinto intento.

El Castellón estuvo peleando hasta la última jornada por el campeonato, pero cedió el primer puesto al Atlético Levante. A los orelluts les toca el camino largo. El primer obstáculo es el CD Tropezón, un equipo experimentado y acostumbrado a la buena dinámica. En toda la temporada solo ha perdido tres partidos de Liga: uno en octubre, otro en noviembre y el último en marzo. Nada más: llega al play-off sin lesionados y en un buen momento de forma. En los tres últimos partidos en Santa Ana, el campo de césped artificial con relleno de coco, ha metido diez goles.

El Castellón viajó el viernes con una moderada combinación de respeto y ambición. Escobar no podrá disponer todavía de Nuha Marong, el refuerzo para la promoción, porque el delantero arrastra un partido de sanción de su anterior equipo, el Atlético Saguntino. Las bajas confirmadas son las de larga duración: el lateral Luismi y el mediapunta William no volverán a jugar esta temporada. No se espera ninguna revolución en el once. Quizá Escobar acentúe el aire marcial de su equipo desplazando a Enrique al lateral diestro y a Marenyà al costado izquierdo. Si Marenyà jugara por dentro podría saltar del once algún delantero.

En Santa Ana habrá representación albinegra. Vehículos particulares y un bus de las peñas.