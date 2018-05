El coche de... Solsona

En las página que Levante de Castelló dedicaba, hace un cuarto de siglo, al mundo del motor en Levante de Castelló se incluía una sección en la que los personajes más populares de la provincia hablaban de su coche y de su experiencia al volante.

En la edición de 20 de mayo de 1993, le tocó el turno al que era presidente de la Diputación de Castelló, Francisco Solsona, quien mostró su Renault 21 TX y que declaró que, por lo menos hasta aquel momento, «no me han multado jamás porque siempre he respetado las normas de circulación, porque me relaja conducir y porque no me gusta correr», aseguró.