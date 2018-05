«Necesitamos mejorar el nivel de informativo de España»

afirma que los políticos españoles dejan mucho que desear y que la ciudadanía ha tenido mala suerte con ellos. Su programa intenta traducir la actualidad y digerir la realidad en clave de humor, pero un humor de buen gusto, «porque si se te ve la bilis, la mala intención, el humor falla».

Carmen Aguilera llega a la redacción de El intermedio, de lunes a jueves, a las ocho de la mañana y se va a las once de la noche: «No se me ocurre en que otro programa me gustaría estar, es muy apasionante, con lo cual se le perdona todo, pero es verdad que a veces es difícil conciliar y hacer una vida normalizada», reconoce.

La periodista y directora desde 2016 del programa El intermedio, de La Sexta, y anteriormente subdirectora con Miguel Sánchez Romero al frente del espacio, considera que «entre todos necesitamos mejorar el nivel informativo de España». Además, expresa su preocupación por la situación en que están los informativos de las televisiones públicas. «Me preocupa que hayan caído en informativos que no responden a lo que es un servicio público, justo cuando veníamos de una época donde los de Televisión Española habían destacado por ser estupendos». Pese a ello, se muestra optimista, pues cree que esta situación «se puede recuperar y mejorar».

En este sentido, recuerda que El intermedio es «un programa informativo de sátira política», por lo que les abruma que les consideren una «referencia informativa». A Aguilera le responsabiliza demasiado que haya espectadores que le cuenten que se informan a través del programa: «En un país normal, en una programación corriente de medios, El intermedio debería tener como competidores cuatro o cinco programas de sátira política, pero seguimos estando muy solos y eso es una anomalía».

La periodista piensa que «actualmente se está haciendo una política a golpe de sondeo, los políticos necesitan estar permanentemente compitiendo a ver quién sale mejor en las encuestas y realmente no están gobernando, legislando, mirando a los ciudadanos». Es por ello que afirma rotundamente, después de una risa que esconde un «si nos ponemos a hablar?» (y de pensarlo por unos segundos), que «el panorama político actual deja bastante que desear». Y añade, «tengo la sensación de que los ciudadanos españoles tenemos mala suerte con nuestros políticos».

Aguilera explica que son los políticos los que tienen más responsabilidades a la hora de tomar decisiones en el conjunto de la sociedad, además de tener la capacidad de cambiar la realidad, «pero no siempre están a la altura» y es por esto que « El intermedio critica al poderoso y salva al más débil». La directora del programa explica que es a través del humor como el programa ayuda a traducir la actualidad y a digerir la realidad, pero asegura preferir «un humor correcto, de buen gusto», dado que «si se te ve la bilis, la mala intención, el humor falla».



El mejor programa

El intermedio, de lunes a jueves a las 21:30 horas en La Sexta, es para Aguilera «el mejor programa de la televisión». De hecho, ante la aparición de nuevas plataformas audiovisuales (como Amazon o Netflix), la periodista cree que hay que «ponerse las pilas» en el sentido de hacia dónde se conducen los contenidos y, como directora de un programa consolidado, siempre transmite a su equipo el mismo mensaje: «Chicos, sabemos hacer contenidos. Contenidos de calidad va a haber que seguir haciendo, si es en una televisión generalista será en una generalista, si es en otra plataforma será en otra plataforma».

«Cuando acaba el programa y se apaga la luz de plató, las personas del equipo no tenemos ni fuerzas para decir buenas noches. Nos decimos 'adiós', 'adiós', y nos vamos a casa a cenar». Los espectadores los tendrán de nuevo al día siguiente, ¿«con más, pero no mejor porque mejor es imposible»? Eso diría Wyoming.