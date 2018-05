«Nuestra voluntad en 2019 es formar parte del gobierno municipal»

P1.

Lo cierto es que esperábamos un cambio más profundo en las formas de gobernar y, sobre todo, en las prioridades del ayuntamiento. En las formas hemos avanzado ya que ahora la ciudad ya no está gobernada por «organización criminal», tal y como definió la Guardia Civil al PP valenciano. Pero, por otro lado, es cierto que no se han alcanzado todos los objetivos que planeábamos, en parte por el secuestro de la soberanía municipal por la Ley Montoro y en parte por la falta de convicción y valentía del gobierno.

El Acord del Grau es un buen pacto de legislatura. Tres años después, y ya conociendo mejor el ayuntamiento, es verdad que podríamos haber concretado más en medidas de empleo, en activar un nuevo modelo productivo, o en el modelo de ciudad.

Esperamos que el Pacto del Grau no quede congelado por miedo a generar discrepancias en año electoral. No podemos supeditar los intereses de la ciudadanía a los intereses de partido. Esa parálisis política no conviene a la ciudadanía. Vemos el año que nos queda como una oportunidad.

Ahora la ciudadanía sabe que ser amigo del concejal de turno no sirve para atender intereses particulares.Culturalmente la ciudad está más viva. Urbanísticamente (aunque de manera tímida) se van dando pasos hacia otro modelo de ciudad donde la movilidad y la accesibilidad sean el centro de la planificación.También está habiendo cambios importantes en participación y en políticas de igualdad, los efectos de los cuales se verán más a medio plazo. También resaltaría que el presupuesto en políticas de empleo se ha multiplicado por 10.

Creo que no todo lo que desearían. Existe la tendencia a pensar que el ayuntamiento sólo se dedica a fiestas, limpieza y arreglar aceras y farolas, pero hay más. Haber abierto los presupuestos participativos a propuestas que no sean solo «obras» tiene un valor pedagógico muy importante, pero tenemos que darnos tiempo.

La mayoría de las iniciativas de Castelló en Moviment en estos tres años han ido en ese sentido. Hemos conseguido que empiecen a cambiar las prioridades pero sabemos que no es suficiente y tenemos la obligación de ampliar este tipo de medidas. También falta mucho por hacer en vivienda, ahora que estamos viendo crecer una nueva burbuja del alquiler.

Con toda rotundidad sí, aunque todavía queda un año. El primer suspenso está en vivienda pues los gobiernos del cambio no han tenido un plan claro para afrontarlo. También tenemos el reto medioambiental. Castelló en Moviment incide mucho en este aspecto porque el problema de la contaminación no se afronta con la fuerza que requiere. En la recuperación de la gestión pública de servicios externalizados tampoco se ha avanzado mucho. Y respecto a la prevención de la corrupción está pendiente el comité ético, se han expresado reticencias a la propuesta de Oficina Antifraude propuesta por nosotras y se sigue contratando mayoritariamente con las empresas de la Gúrtel sin la fiscalización debida.

Nuestra voluntad es que en 2019 formemos parte del gobierno municipal junto a otras fuerzas del cambio. Evidentemente nuestra asamblea valorará estos 4 años y, llegado el caso, analizará los principios básicos de un nuevo pacto. Somos conscientes de que nos necesitaremos mutuamente para gobernar esta ciudad en los próximos años. Volveremos a acertar si hablamos del «qué» y del «cómo» antes de hablar del «quién».

El PP hace una oposición de acoso y derribo, sin importarles la ciudadanía. El PP no es oposición, es una bomba de relojería en manos de personas muy irresponsables. Ciudadanos ha intentado funcionar como un partido camaleón. Han demostrado un gran desconocimiento de la realidad de Castelló. Eso les lleva a ponerse de perfil en cualquier tema espinoso.

Creo que la gente de Castelló aprecia que el Consell invierte más en educación y dependencia que el PP, y que el gobierno central sigue concentrando sus gastos en el AVE e infraestructuras innecesarias dando la espalda a proyectos fundamentales para Castelló.