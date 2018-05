«Vamos a hacer un muy buen equipo para regresar a Tercera»

El final inesperado fue un duro golpe para todos. El Almazora perdió la categoría en la última jornada. Le faltó un gol del Recambios Colón ante el Paiporta. Duro golpe para un club que estaba empezando a funcionar muy bien con la llegada del nuevo presidente, Víctor Herrero Pulga. «Llevo una semana planificando la próxima temporada, con el tema de fichajes y de renovaciones. Habrá muchas novedades. Y también estamos con la reestructuración del fútbol base», dijo el máximo responsable del club blanquinegro. Trabajo tiene por delante para presentar un proyecto atractivo y que ofrezca garantías para conseguir el ascenso a Tercera División.

El objetivo para la próxima temporada está claro: «Queremos ascender». Aseguró que «vamos a hacer un muy equipo para regresar a Tercera División ya». Pulga adelantó que «quiero que el bloque sea el de esta campaña, pero obviamente la gente de fuera no podrá seguir, o no será la prioridad. La prioridad será la gente de aquí, y aquellos que han dado el cayo durante todo el año. Si tenemos alguna carencia que no se puede solucionar con gente de aquí, pues miraríamos fuera».

No está clara la continuidad de los técnicos Juan Carlos Beltrán y Rubén Medall. «Aún no he hablado con el cuerpo técnico. Quiero antes cerrar renovaciones. De hecho, tengo apalabradas cuatro o cinco de los jugadores de aquí de más peso en el equipo. La próxima semana se empezarán a dar detalles de la plantilla de la próxima temporada», dijo Pulga, una persona que tiene las ideas muy claras.



Los números del equipo

Dos temporadas después del ascenso, el Almazora descendió a Preferente pese a ganar en la última jornada (1-0) al Villarreal C. En estas dos campañas disputó 80 partidos, con 23 triunfos, 21 empates y 36 derrotas, con 75 goles a favor y 112 en contra. Ahora se intentará repetir la gesta del 5 de junio de 2016, donde pese a perder 3-1 en Calpe se subió a Tercera.