Castelló, una babel de credos bien avenida

Castelló avanza hacia una ciudad modelo en el ámbito de la integración y el respeto entre las diversas confesiones religiosas, que despliegan su actividad en la ciudad. El instrumento que posibilita esta armónica convivencia entre los múltiples credos es la Mesa Interreligiosa de Castelló. La entidad, impulsada por la concejalía de Bienestar Social, que dirige el socialista José Luis López, persigue crear un espacio integrador de las confesiones religiosas de la ciudad para propiciar el reconocimiento y conocimiento mutuo.

La Mesa Interreligiosa de Castelló comenzó su andadura en abril de 2012. La iniciativa de Ayuntamiento contó con la colaboración de 10 entidades religiosas. El edil López explica así por qué se puso en marcha el colectivo: «Las religiones son una parte importante de la comprensión del mundo. Se Trata de abordar la gestión de la diversidad religiosa del municipio desde una nueva perspectiva». «Con la implicación de confesiones diversas, se pretende generar nuevos espacios de reflexión, de debate y coordinación así como que los líderes religiosos sean un espejo donde se miren sus seguidores», añade.

El objetivo prioritario de la Mesa es visibilizar la diversidad religiosa y, en paralelo, lanzar a la ciudadanía un mensaje de unidad para, así, prevenir actitudes discriminatorias, racistas y xenófobas.

Y frente a ese fin general, la Mesa también persigue otros objetivos específicos, como conocer de forma continua la diversidad religiosa existente en la ciudad, dar voz a las confesiones minoritarias, introducir la perspectiva intercultural en los centros religiosos, fomentar la solidaridad entre las mujeres de confesiones religiosas diversas y compartir las claves culturales más significativas de cada creencia.

La Mesa Interreligiosa realiza diversas actividades a lo largo del año, como conciertos, jornadas de convivencia, seminarios, cursos de formación, exposiciones , talleres de trabajo y celebraciones de fiestas religiosas (Pascua Ortodoxa Rumana, Celebración del Iftar, Fiesta del Cordero, Epifanía Ortodoxa, entre otras).

Las religiones integradas en la mesa son la Cristiana, el Islam y la Fe Bahai. Dentro de la primera están representantes de las tres ramas, a saber, católica, ortodoxa y protestante, y dentro de esta última, la iglesia pentecostal, baptista, adventista y mormones.

En total son 25 las entidades o confesiones religiosas las que forman parte de la entidad:Iglesia Adventista del Séptimo Día Rumana, Iglesia Baptista «Betania», Iglesia Evangélica «Vida Nueva», Iglesia Evangélica del Evangelio Pleno, Centro Cristiano de Castellón, Iglesia Católica – Obispado Segorbe-Castelló, Centro Islámico «Nur», Iglesia Ortodoxa rumana « San Nicolás» de Castelló, Comunidad Musulmana del Grao de Castelló, Fe Baháï, Iglesia el Buen Pastor, Iglesia Cristiana China, Comunidad Cristiana del Grao, Iglesia Redimida de Dios, Iglesia Sons of God Ministeries, Templo Cristiano la Hermosa, Mezquita la Caridad, Holi Ghost Consulate Ministery, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Asociación House of Mercy - Casa de Misericordia, Asociación Cristiana de Restauración (Iglesia Philadelphia – del polígono), Iglesia Cristiana «Mountain and Fire Mministeries», Iglesia Pentecostal Eben – Ezer, Iglesia Adventista del Séptimo Día Española, Iglesia Baptista «Maranata».

Y junto a estos colectivos religiosos también son miembros de la mesa el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Bienestar Social y con el negociado de Convivencia Social Intercultural con el papel de impulsor, dinamizador, gestor de acciones y secretaría, y la Policía Local a través de Gesdipol y Proximidad.

Para el concejal López, la valoración del funcionamiento de la entidad es netamente positiva: «La Mesa Interreligiosa es, sin duda, el mejor ejemplo de que es posible la cohabitación entre religiones y de que podemos vivir en todos en paz. Su modelo es referente en España», dice el edil de Bienestar Social.

Y como prueba de su aseveración López saca a colación el premio que hace un año le otorgó la Federación Española de Municipios y Provincias. «Un reconocimiento al trabajo de la Mesa Interreligiosa de Castelló, capaz de mostrar el pluralismo que existe en nuestra ciudad y potenciar actitudes de tolerancia y respeto hacia todas las personas, con independencia de su religión», concluye el edil.