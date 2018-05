Un toro sale a la Vila de Almassora con 40 minutos de retraso por la falta del permiso

Los "bous per la vila" dentro de las fiestas de Santa Quitèria de Almassora se habían adelantado una hora durante la jornada de hoy ya que a las 20 horas está programado el traslado de la patrona. Sin embargo, el toro que tenía que salir a la Vila a las 17 horas lo ha hecho con alrededor de 40 minutos de retraso ya que la guía, el permiso para poder sacar el toro, no había llegado. Este permiso lo tenía el transportista en el camión, el cual se encontraba en la Vall d'Uixó. Así, durante los minutos de espera, se han soltado dos vacas, las cuales no han conseguido calmar los ánimos de las peñas patrocinadoras del primer toro de la tarde, ya que esperaban que a las 17 horas saliera la res de la ganadería Arcadio Albarrán.

Desde el ayuntamiento han recordado que se han tramitado todos los permisos de todos los actos taurinos programados dentro de la semana de fiestas en honor a Santa Quitèria.