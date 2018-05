Más de 150 personas no pueden opositar por un «fallo telemático»

La apertura del plazo para opositar a maestro en 2018 ha provocado que más de 150 personas se queden fuera de la lista provisional de admitidos al examen por culpa de «un fallo telemático».

Noelia Rufete, una de las afectadas por el error sistemático cuenta los hechos: «Cuando formulé la inscripción, me saltaba todo el rato el aviso de que la página no era segura. Aún así, llegué hasta final de la solicitud. Cuando pagué los 20 euros que cuesta la solicitud, me apareció una página en blanco y no le dí importancia porque me daba como aceptado el trámite». Sin embargo, hace 15 días salió el listado provisional de admitidos, en la que no figuraban ni ella ni más de 150 personas. «Hemos protestado en la Conselleria de Educación y nos han dicho que no aparecemos porque ni siquiera sale que hayamos hecho el trámite», afirma Noelia.

Este problema ha ocurrido en Castelló, Valencia y Alicante. Ayer a las 10.00 horas se produjo la primera reunión entre los afectados y la conselleria y la respuesta fue que «el error no era de la página web, sino nuestro, ya que la plataforma funcionaba correctamente». Tras tres horas esperando respuesta, se produjo una segunda reunión: «Nos han dicho que no podemos hacer nada porque no pueden retrasar el examen de las 18.000 personas bien inscritas».

La afectada ya ha presentado tres alegaciones, sin suerte alguna: «Psicológicamente nos está afectando mucho. Nos han dicho que han revisado cada caso particularmente, lo que supone una contradicción. Si no está bien hecho el trámite, ¿cómo es que aparecemos y lo pueden revisar?».

El día 24 termina el plazo para recurrir. Sin embargo, los afectados no se sienten esperanzados. «Parece que esto es una táctica para se pierda el tiempo», sentencia Noelia.