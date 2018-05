La Jaume I ofrece nueve propuestas formativas en sus cursos de verano

La Universitat Jaume I ha presentado su programa de Cursos de Verano integrado por nueve propuestas formativas que se desarrollarán entre el 2 y el 20 de julio de 2018 en diferentes espacios del campus del Riu Sec, la Lonja del Cáñamo y el Menador espai cultural. «Una oferta apta para satisfacer, por un lado, la demanda de su comunidad universitaria y por otro, la de la sociedad próxima a ella», ha explicado el vicerrector de Cultura, Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, Wenceslao Rambla.

Uno de los cursos versará sobre Inteligencia en juego: beneficios de los juegos de ingenio para la mente y el cuerpo. Otra propuesta es la tercera edición de Children's and Young Adult Literature and their Pedagogical Implications: Comic and Graphic Novel (que abordará la importancia del uso del cómic y la novela gráfica en la enseñanza de lenguas en general y en el aprendizaje del inglés como a lengua extranjera).

El resto de cursos son: Nuevos consumidores, nuevos tiempo ; Educación, creatividad y transformación: claves para el siglo XXI; Arte, religión e identidad. La fabricación visual de la piezas hispanica (en el que se analizarán las diferentes manifestaciones religiosas de los reinos hispánicos con el objeto de desentrañar los lazos que fueron capaces de crear comunidades); #FelicidadEnAcción ; El delito hecho arte; Utilización de medios digitales como herramienta de puesta en valor del patrimonio hidráulico de la provincia de Castellón: inventariado, digitalización y creación de mapas interactivos, y Agricultura ecológica y de proximidad, una nueva visión, un nuevo reto. El vicerrector Wenceslao Rambla ha también destacado que estos cursos forman parte de la oferta de las universidades de la Xarxa Vives y están dirigidos e impartidos por profesorado de la UJI y otras universidades, así como de otros ámbitos o entidades académicas.