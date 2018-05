El PP de la Vall d'Uixó se queda solo en la defensa de la gestión de Óscar Clavell

La portavoz del Partido Popular en la Vall d'Uixó, la también diputada Elena Vicente-Ruiz, se alegró en el pleno extraordinario celebrado ayer de que las conclusiones de la comisión de investigación sobre la financiación de su partido en la localidad se trasladen a una instancia superior para que las analice. Sin embargo, su grupo político fue el único que votó en contra de la propuesta, que fue aprobada por Esquerra Unida, Som la Vall, Ciudadanos, PSPV y Compromís.

Elena Vicente-Ruiz inició su intervención alegrándose de que se celebrara «por fin» el pleno y criticó que «la comisión no ha tenido ningún interés en averiguar si una empresa pagó la campaña del PP». Ruiz alegó que la comisión intentaba «desprestigiar la vida política» y recordó que su partido votó a favor de la creación de la comisión, pero no de «un juicio sumarísimo que no estoy dispuesta a aguantar».

En cuanto a las conclusiones, Vicente-Ruiz, afirmó que «estoy de acuerdo con que se tiene que elevar a instancias judiciales», pero criticó que, a su juicio, «ninguna conclusión es determinante». Así mismo, asumió que colaboró con la comisión «desde el minuto 1», pero que sus aportaciones, todas sobre el objeto de la comisión y para acotar su contenido, «fueron desestimadas».

El resto de portavoces felicitaron al presidente de la comisión y a los técnicos municipales y en gran medida coincidieron en diferenciar entre las responsabilidades judiciales y políticas.

Jorge García, concejal del PSPV, indicó que «también existen responsabilidades morales» en este caso y criticó que el PP «solo haya aportado un justificante de un pago de 380 euros». Así mismo, en relación a la inclusión de la factura de una escultura en la reforma de un colegio, manifestó que «han estado quitando dinero de los colegios a un mes y medio de las elecciones para buscar un rédito electoral». García, por último, criticó que en la comisión «han venido de todos los lados, empresas y técnicos, menos el PP e Isabel Bonig; ¿eso es colaborar?»

Por su parte, Antoni Llorente, de Esquerra Unida, insistió en la obligación como equipo de gobierno y como ayuntamiento de promover la comisión de investigación ante los hechos, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Manuel Hernández, apuntó que , a su juicio, «el informe se queda cojo si no se traslada a la justicia y, aún así, se queda cojo si no se asumen responsabilidades políticas».

El presidente de la comisión y portavoz de Som la Vall, Óscar Langa, concluyó que «existe una responsabilidad política innegable de Clavell, Vicente-Ruiz y Bonig, que deberían dimitir y devolver los privilegios de los que han disfrutado».

La portavoz del PP excusó la ausencia de Óscar Clavell y pidió disculpas porque el también diputado estaba participando en las votaciones en el Congreso de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.

A este respecto, la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, afirmó que «pudiendo elegir, me hubiera gustado que el señor Clavell hubiera estado hoy aquí para poder dar explicaciones a su pueblo y a su ayuntamiento». Baños justificó la creación de la comisión como acto de responsabilidad política y apuntó que «las actuaciones han de tener consecuencias, no solo jurídicas, sino para que nadie tenga la tentación de volver a hacer o hacer estas actuaciones».

Así mismo, remarcó unas amenazas vertidas por Vicente-Ruiz de llevar a la justicia las actuaciones del actual equipo por haber celebrado este pleno.