Gaiatas y collas se desvinculan de los votos del consejo rector

? La Gestora de Gaiatas y la Federació de Colles se desvincularon ayer de la votación del consejo rector que cesó a Juanvi Bellido de la presidencia de la Junta de Festes y afirmaron que estas entidades no están representada en el órgano del Patronato. «La alcaldesa de Castelló nombró a Andrés Bort a título personal y no como expresidente de la gestora de gaiatas por lo tanto su voto también es personal. Los 19 miembros que forman gestora de gaiatas tienen sus propias opiniones», afirmó la Gestora en un comunicado publicado en redes. Las collas añadieron que Juan José Sidro fue elegido por la alcaldesa y que la organización no cuenta con representación en el Patronat. El consejo rector acoge a cuatro representantes de colectivos festeros que fueron nombrados por la asamblea a propuesta de la presidencia del Patronat. Gaiatas y collas expresaron su interés en trabajar con consejo con Junta y Patronat.