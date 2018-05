Músicos de la banda revelan que el PP vetó en 2012 un concurso para elegir director

PP y Ciudadanos se quedaron solos ayer en el pleno extraordinario de Castelló que convocaron para reclamar la paralización cautelar del proceso para elegir al director de la banda de música. El equipo de gobierno, con la abstención de CseM, rechazó esta propuesta y reveló que 40 de los 50 músicos ya pidieron en 2012 un concurso para proveer la dirección que fue vetado por el ejecutivo del PP. En ese año se jubiló el anterior director, Francisco Signes, y los populares optaron por nombrar en comisión de servicios al que era subdirector, José Vicente Segarra. En 2015, poco antes de abandonar el gobierno, publicaron las bases del concurso. El actual ejecutivo impulsó otras al considerar que estaban hechas ad hoc para Segarra.

El PP y Ciudadanos intentaron en el plenario responsabilizar al gobierno municipal de los problemas de la banda, que tuvieron su colofón el pasado 30 de abril cuando se tuvo que suspender el concierto de las fiestas de Lledó porque el director no compareció. Ese mismo día, a las 15.15, Segarra presentó una baja laboral por correo electrónico, un aviso del que no se cercioró el ayuntamiento, que no tuvo tiempo para reaccionar. PSPV y Compromís tildaron de «irresponsable» al PP por utilizar «políticamente» a la banda, y la alcaldesa, Amparo Marco, calificó la sesión, solicitada por la oposición, de «función bochornosa».

La edil de Cultura, Verònica Ruiz, aseguró que el conflicto viene de la anterior legislatura e hizo público un documento de 2012 firmado por la mayoría de los músicos en el, que ante la jubilación de Signes, apostaban por promover un concurso para sustituir al director, una petición que desestimó el PP. El que era regidor entonces de Cultura, Vicent Sales, afirmó que esa carta pedía la continuidad de Signes, pero una quincena de músicos presentes en el pleno reiteraron que reclamaban el concurso. Además, desmintieron al portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, quien acusó al ejecutivo de amparar a un «grupúsculo minoritario» de músicos» contra Segarra. Los asistentes rebatieron que solo «dos a o tres» lo defienden y lamentaron el «uso partidista» del PP.

Pérez Macián también culpó al bipartito del concierto de Lledó. El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, denunció una doble vara de medir del PP y para ello mostró un expediente que incoaron los populares cuando gobernaban a un músico por no comunicar de su baja en «tiempo y forma» y no avisar de manera inmediata al responsable de su unidad. Garcia se preguntó si alguien sabía de antemano la acción de Segarra.