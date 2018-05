Primera cogida de las fiestas en el día dedicado a niños y mayores

El Día de los Niños y los Mayores reunió ayer en Almassora a 1.770 personas en el ecuador de las fiestas en honor a Santa Quitèria. Una jornada en la que se registró la primera cogida en los bous per la vila desde que comenzaran las fiestas patronales.

En el primer toro de la tarde, de la ganadería Jandilla y patrocinado por El Polp, El Bocao, Gamusinos, Pirula, La Jerga, El Deklive, La Kliba y La Tolka, un hombre de entorno a 45 años y que responde a las siglas M. V. B. sufrió una cogida en la ingle y en el gemelo. Como explicaron fuentes municipales, el toro iba desde la Picaora hasta la calle la Balma y fue ahí donde a dos aficionados no les dio tiempo entrar a la barrera y fueron alcanzados por el astado. Uno de ellos sufrió una contusión sin graves consecuencias pero el otro tuvo peor suerte y el cuerno del toro le llegó a la ingle y al gemelo. Inmediatamente la ambulancia trasladó a los dos heridos a la enfermería, muy próxima al recinto, y mientras uno de ellos salió de la enfermería por su propio pie, el hombre que sufrió la cornada fue operado en la misma enfermería y posteriormente, entorno a las 20 horas, fue trasladado al Hospital General de Castelló, pero no revestía gravedad.

Aparte de esta cogida, los toros de la tarde siguieron con normalidad y el segundo ejemplar fue

de la ganadería Herederos de Jacinto Ortega que compartieron las peñas Barrilet, Penjats, El Racó y Els que faltàvem 1979.

Asimismo, el inicio de la jornada taurina tuvo un momento muy especial que las damas quisieron dedicar a la reina, María Portalés.

La máxima representante de las fiestas no acudió ayer a ningún acto por el fallecimiento de su abuela paterna, Carmen Mañanós Catalá, durante la noche del martes. Muy conocida en la localidad, la fallecida arrastraba una larga enfermedad de la que no ha podido recuperarse aunque sí pudo asistir en silla de ruedas al acto de exaltación de su nieta el pasado viernes 18 de mayo.

Debido a la pérdida de su abuela, la reina de las fiestas de Almassora no participó en ninguno de los actos previstos para ayer pero estuvo muy presente durante el bou per la vila de la mano de sus damas. Las seis jóvenes llevaron un lacito negro, no bailaron con la charanga y le guardaron su sitio en el balcón. Además regalaron a María el lanzamiento de unos globos blancos.



Día para los mayores y pequeños

La jornada festiva de ayer en Almassora contó con dos protagonistas que se llevan unos años de diferencia: los niños y los mayores. Los cerca de 400 pequeños inscritos en las actividades de la mañana se sumaron a los 1.380 mayores que compartieron espectáculo musical y merienda por la tarde.

La coincidencia de los dos actos en la misma jornada se produjo al evitar que se solapara el Día de los Mayores con las celebraciones en honor a la patrona, ya que tradicionalmente es la jornada del martes cuando tiene lugar esta multitudinaria merienda. En esta ocasión, y como de costumbre, los mayores recibieron un picnic a su llegada a la plaza Pere Cornell compuesto por bocadillo, una pieza de fruta, agua y un dulce. Tras la apertura de puertas y el reparto de la merienda tuvo lugar la actuación de Helena Bianco y Los Mismos, además de Jaimito Borromeo y Eva María sobre el escenario habilitado para la ocasión.

Este fue el acto más multitudinario de la jornada de ayer que también centro su atención en los más pequeños durante la mañana. Hasta 390 niños participaron en las actividades organizadas por Lluïsos Almassora y la Junta Local de Fiestas en el Recinte Fester.