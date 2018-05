El Consell responsabiliza al PP de la precaria situación del conservatorio

La denuncia realizada por los alumnos del Conservatorio Superior de Castelló no ha pasado desapercibida para Conselleria de Educación ni para el director del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (Iseacv), Josep Manel García. Desde la Conselleria de Educación aseguran que «el antiguo gobierno del PP creó el Conservatorio Superior y lo ubicó donde ya estaba el Profesional y la Escuela de Artes y Oficios y no lo dotó ni de material ni de profesorado». Por ello, afirman que «desde la Generalitat, gobernada por el Botànic, hemos ido haciendo mejoras en las instalaciones y dotando de material. De hecho, está previsto hacer una obra en la cubierta de 600.000 euros y construir un conservatorio nuevo. Somos conscientes de las quejas del alumnado y por eso estamos poniendo solución a su situación».

A su vez, conselleria afirma que «la seguridad del conservatorio está asegura al 100 %, ya que todos los informes hechos al respecto verifican que cumple con toda la normativa vigente». Además, añaden que «la sede tiene 6 conserjes para todo el edificio, que trabajan tanto para los dos conservatorios como para la Escuela de Artes. No tienen un conserje en concreto en el Conservatorio Superior». Y, respecto a la falta de material, asegura que «se está tramitando, de manera prioritaria, la reposición de los pianos. El objetivo es que estén lo más pronto posible y asegurar que el próximo curso comience con los instrumentos requeridos».

Por su parte, el director del Iseacv ha reconocido que «esta situación la conocemos y no abandonamos a los alumnos. Desde 2016 estamos intentando formalizar contratos para dotar de materiales. Además, la tramitación para las nuevas infraestructuras también está en marcha. Sin embargo, el momento en el que se puedan realizar las obras no lo podemos controlar, ya que se trata de problemas burocráticos». «El asunto de los instrumentos tiene una solución inminente. Sé que los alumnos necesitan ver gestos, pero la velocidad de los trámites no la podemos controlar», sentencia.

Cabe señalar que, tal como informó ayer Levante de Castelló, el alumnado denunció la falta de aulas, exigieron un nuevo centro que no tengan que compartir con el Conservatorio Profesional y la Escuela de Artes y advirtieron de la falta de seguridad en el centro. Las quejas también tienen que ver con la falta de mantenimiento de las instalaciones y con la falta de material musical.