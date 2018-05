El PP de la Vall recurre a la justicia para evitar el derribo de la cruz franquista

El Partido Popular de la Vall d'Uixó ha presentado un recurso en el juzgado contencioso administrativo para mantener la cruz franquista ubicada en la denominada actualmente Plaça de la Pau.

La portavoz adjunta del PP, Gema Domínguez, señaló que «de nada sirve presentar el recurso y no presentar una medida cautelar para que no se toque la Cruz hasta que la justicia no se pronuncie».

El consistorio anunció la intención de incluir en la remodelación de la plaza una nueva escultura, dado que la cruz carece de valor cultural o artístico.