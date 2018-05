Castelló activa una comisión de servicios para la plaza de director de la banda

El Ayuntamiento de Castelló impulsará una comisión de servicios para cubrir provisionalmente la plaza de director de la banda municipal de música por la baja de José Vicente Ramón Segarra. Aunque actualmente el alicantino José Vicente Algado ocupa dicho cargo, lo hace con un contrato laboral en concepto de «director invitado», una figura legal que recoge el reglamento interno pero que el departamento de Recursos Humanos considera insuficiente y de menor calado que un proceso administrativo abierto.

Por ello, el área de contratación municipal defiende la necesidad de ofertar el puesto a través de una comisión de servicios, en la que solo estarán en disposición de concurrir los funcionarios de carrera, situación en la que no se encuentra el propio Algado. Así, el actual director no podrá participar, aunque seguirá ejerciendo al frente de la agrupación musical mientras éste no concluya. De hecho, si se cierra sin que existan candidatos, mantendrá su estatus en la banda hasta que Ramón Segarra se reincorpore al puesto.

También cabe la posibilidad de que, antes de que esto ocurra, finalice el proceso para la provisión en propiedad por turno libre, mediante concurso oposición, del puesto de director de la banda municipal de Castelló. En este caso, Aliaga igualmente debería dejar el cargo, sin que tampoco pudiera acceder a él el mentado Ramón Segarra, que lo ostenta desde 2012 por una comisión de servicios tras la jubilación del que era el titular, Francisco Signes.

Desde el ayuntamiento se confía en que la comisión de servicios para director de la banda municipal tenga mayor éxito que la tramitación publicitada con vistas a la subdirección. Finalizado el plazo para presentar candidaturas, no ha habido ningún profesor de conservatorio profesional de la Comunitat Valenciana que se haya interesado por el puesto, de manera que finalmente se ha optado por no cubrirlo mientras continúe Ramón Segarra de baja laboral. Cabe recordar que este posee la plaza en propiedad, lo que le permitió aspirar a la vacante dejada por Signes.