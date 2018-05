Miguel Álvarez: «Si empezamos a especular lo pasaremos mal»

? Miguel Álvarez, técnico del Villarreal B, reconoció en la previa del partido contra el filial del Bilbao que está «contento» por el resultado de la ida, pero a la vez adelantó que «somos sabedores que no será fácil» doblegar de nuevo a los cachorros de San Mamés: «Afrontamos la vuelta con un poco más de tranquilidad que la ida, donde empezamos con un 0-0, y ahora la vuelta lo haremos con un 1-3 a favor». Asimismo, el técnico abogó por «seguir tal y como jugamos en San Mamés», y dejó claro que hoy tocará «ser agresivos e ir a por todas, sabiendo que delante tendremos un buen equipo que aún no ha dicho la última palabra», y es que, advirtió, que «si empezamos a especular con el marcador lo pasaremos mal». Sobre la baja de última hora de Dani Raba, Miguel Álvarez dijo que «todos sabemos quién es este jugador y lo que nos puede dar. Para este encuentro no lo podremos tener y tenemos que confiar en los que quedan disponibles que son muchos».