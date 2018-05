Refuerzos en casi todas las líneas

El Villarreal CF está inmerso en la mejora de su equipo de cara a la próxima campaña. Oficialmente la temporada 2017-18 todavía no ha concluido, pero la secretaría técnica del club villarrealense ya ha ido tomando decisiones. La primera fue renovar al entrenador, Javi Calleja, durante una campaña más. La segunda, cerrar el traspaso de Rodrigo Hernández al Atlético de Madrid aunque esto no entraba en sus planes iniciales. «Sustituir a Rodri es muy complicado, va a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo y eso no es fácil de sustituir. Intentaremos que su baja se note lo menos posible», comenzó diciendo el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, durante la despedida del centrocampista.

El dirigente del Villarreal reconoció que su salida no la esperaban tan pronto y alabó el buen comportamiento del joven futbolista. «Ha tenido un comportamiento ejemplar, siempre ha tenido palabra. En su caso, llegamos a un acuerdo verbal y él lo respetó. Es lo normal, pero en otros casos puede que otras personas no lo hubiesen mantenido», dijo.

Y es que Rodrigo acordó verbalmente su renovación con el Villarreal, lo que supondría un aumento de su cláusula de rescisión de 12 millones de euros, aunque tras el interés mostrado por el Atlético en aquel momento, el jugador aceptó renovar para que el club pudiera obtener un montante mayor en la operación a cambio de su traspaso.



«No se puede ser hipócritas»

«Yo no sé las negociaciones previas, se negoció hace unos meses y se solucionó el tema. Nosotros queríamos mantenerlo en secreto, pero cuando lo sabe mucha gente siempre hay filtraciones. Lo que no hay que hacer y no debemos hacer los clubes es ser hipócritas, todos los clubes contactamos con un jugador que nos interesa y hablamos con él. Y si hay opciones, ya hablamos con el club y se produce una negociación», señaló Roig Negueroles

«Lo que no podemos es ser hipócritas y quejarte de cosas que te hacen otros, cuando tú estás haciendo exactamente lo mismo. Nosotros no estamos ofendidos, ni estamos cabreados, ni nada de eso. Llegamos a un acuerdo, vino bien a todas las partes y por eso se firmó. A nosotros no nos gustó, ya que no queríamos que se fuera Rodri, pero tuvimos que llegar a un acuerdo», prosiguió el dirigente villarrealense.

La salida de Rodri no será la única que se producirá a lo largo del verano y eso provocará que haya que reforzar prácticamente todas las parcelas salvo la portería, donde Sergio Asenjo, Andrés Fernández y Mariano Barbosa tienen contrato en vigor y no parece que vayan a marcharse. «Intentaremos hacer las cosas con sentido común para intentar tener el mejor equipo posible. Tenemos un muy buen equipo y no necesitamos de todo, pero si se puede y económicamente nos lo podemos permitir, intentaremos mejorar», añadió.

En defensa falta por concretar la situación de Bonera, Rukavina y de Semedo. En función de si renuevan los dos primeros o no, habrá que buscar a algún futbolista de un perfil similar, mientras que en el caso del central portugués habría que fichar porque no se cuenta con él tras los escándalos protagonizados y que le han llevado a la cárcel.

En el centro del campo se está muy pendiente de la evolución de Bruno pero esta incógnita, unida a la salida de Rodri, obligará al club a fichar a un centrocampista de garantías. Actualmente están Trigueros, Javi Fuego y Fornals. Cheryshev, Soriano y Sansone podrían tener los días contados de amarillo ya que han mostrado su intención de salir del club. Además, podría llegar Santi Cazorla si se recupera bien de sus problemas en el tobillo.

En la delantera están Ünal y Roger Martínez, el Villarreal quiere negociar por Carlos Bacca pero el Milan lo quiere recuperar, mientras que Gerard Moreno y Toko Ekambi están a un paso de comprometerse con la entidad villarrealense para la. Sobre ambos casos, Roig Negueroles se limitó a decir que «nosotros no hablamos de las cosas hasta que están cerradas, pero intentaremos mejorar en las líneas posibles» de cara al próximo curso.