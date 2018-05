RIVERA EL «SALVAPATRIAS»

Si buscamos término «salvar» en el diccionario de la RAE encontramos como primera definición lo siguiente « librar de un riesgo o peligro, poner en seguro». Si seguidamente buscamos «patria», y nos quedamos con su primera definición, podemos leer: tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Por tanto, si juntamos los dos términos obtenemos la palabra compuesta de «salvapatria» cuya definición es muy simple y escueta: Albert Rivera.

El personaje de Albert Rivera surgió hace ya más de una década, allá por 2006 cuando se presentó a President de la Generalitat por un desconocido partido llamado Ciutadans. Lo curioso fue su cartel electoral era el propio Albert desnudo. El discurso de este partido era el del partido de la ciudadanía. Ni izquierdas ni derechas, sentido común. Además, de todos y todas es bien conocido que luchaba contra los nacionalismos que son quienes, según él y sus secuaces, quienes tienen la culpa de todos los males de España.

Fueron ya en las elecciones autonómicas y municipales de 2015 cuando Ciudadanos dio un paso más y consiguió alguna alcaldía, ediles en ayuntamientos y diputadas y diputados autonómicos. La España de centro, según ellos, se volvía a abrir paso desde la extinta UCD y CDS de Adolfo Suárez. Es curioso porqué de los gobiernos autonómicos que salieron de aquellas elecciones, Ciudadanos dio apoyo al PP en todos los sitios donde fueron necesarios sus votos para conseguir un gobierno, como son los casos de Murcia, Madrid, Castilla y León y La Rioja. La careta se les empezó a caer poco a poco. Ah, se me olvidaba, en 2009 fueron en coalición a las Elecciones Europeas con Libertas, un partido muy de derechas de carácter xenófobo. Ahí lo dejo para la reflexión.

Y por si todo eso no fuera poco, tras una repetición de elecciones histórica en España, en Octubre del año 2016 Rajoy volvió a ser Presidente gracias al apoyo de Ciudadanos y una abstención, también histórica, del PSOE. Aquí empezó a fraguarse ya el «salvapatrias» que hoy en día es Albert Rivera. Duras presiones al PSOE para abstenerse (entre otras cosas) y permitir que el partido más corrupto de España continuara en el Gobierno. ¿Tanto ama a su país que hay que dejar que toda esta calaña de gurtelianos nos siga gobernando? Pues para Albert Rivera sí. Pero bueno, ellos siguen siendo de centro y lo más importante, es por el bien de España.

Y ya para rematar el tema, encontramos el «procés», donde la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ya tiene bastante tela de por sí, al amigo Albert le parece flojo e insuficiente. Ya no solo que haya políticos encarcelados o presos políticos, ni que Cataluña haya perdido su autonomía durante tanto tiempo y su capacidad de decidir y gestionar. Él todavía quiere endurecerlo mucho más por el bien de España. Porqué si no estás con él, estás contra él y eres un mal español.

Y Albert Rivera lo que no entiende que ser un patriota, o lo que para mí sería ser un buen patriota es no dejar que el PP siga gobernando en España. Especialmente después de esta Semana Trágica en la que ha tenido lugar la Sentencia del caso Gurtel, la detención de Zaplana y la entrada en prisión de la ex Presidenta de les Corts. Tras estos acontecimientos las siglas del PP cada vez parecen responder más a las de Partido Podrido. Olvida Rivera que ser un buen patriota no es estar echando leña al fuego a diario para crispar y dividir aún más a la gente. O que ser un buen patriota es defender las lenguas cooficiales del Estado dándoles el sitio que merecen y no menospreciándolas como él hace. O que ser un buen patriota es dejar que la gente se exprese libremente y decida votando...

Pero bueno, para él ser un patriota es luchar única y exclusivamente contra los nacionalismos poniendo su nacionalismo español por encima. Colocando una gran bandera encima de unas banderitas insignificantes.

¿Queréis que os diga porque Rivera ya no rompe su acuerdo con el PP y lo mantendrá en el gobierno a pesar de los Gürtel y Zaplanas por el tiempo que haga falta? Primero, porqué son de derechas, que no os engañen. Y segundo, porqué donde nosotros sólo vemos corrupción él solo ve españoles, y mientras sean españoles el resto no importa. ¡Vaya por delante la patria!