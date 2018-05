Sergi Escobar apuesta por la prudencia

No es la primera vez que Sergi Escobar afronta una situación similar. Resultado favorable en la ida, partido de vuelta con el respaldo de la afición, y con todo de cara para acceder a la siguiente eliminatoria de la promoción de ascenso. Pero el técnico del Castellón es consciente, por experiencia propia, de que las cosas se pueden torcer en 90 minutos. Por eso ayer lanzaba un mensaje de calma de cara al duelo de mañana contra el Tropezón en Castalia.

«Como dije el otro día, la eliminatoria está al 50% para cada uno. Ahora mismo estamos empatados. He sufrido experiencias personales, y también le ha pasado al equipo, en las que se ha llegado a la vuelta con ventaja y luego en casa se ha perdido. Hay que tener mucha prudencia porque la eliminatoria está al 50% y el Tropezón, fuera de casa, es un rival más peligroso que en su casa. Por eso, hay que mostrar el máximo respeto al rival y tener confianza en nuestro trabajo», señaló el preparador albinegro.

También habló Escobar sobre el ambiente en el vestuario, y aseguró que sus jugadores «están muy tranquilos, motivados para seguir en el camino largo y tortuoso hacia el ascenso». Además, no dudó en señalar que «tienen muchas ganas de que llegue el partido, jugar en casa con el apoyo de la afición y rematar esta primera eliminatoria».

Y es que, para el entrenador almassorense, este encuentro «es el partido más importante de los que llevamos disputados hasta ahora. Tienes que ganar para eliminar a un equipo porque si no se habrá terminado la temporada». Para ello, reclamó que se mantengan, una semana más, «la unión entre afición y equipo para conseguir el objetivo. Voy a pedir que se anime como siempre, que se haga cualquier cosa para influir positivamente al grupo». Además, comentó que «ya habrá tiempo, al final de la temporada, para analizar lo que se ha hecho mal. Será el momento de todos para analizar y sumar. Pero ahora mismo todos queremos lo mismo que es ascender de categoría».

Para no sufrir contra el Tropezón en Castalia, el objetivo de Escobar es que «ver al Castellón de la segunda parte en el partido de ida. Maduramos el partido de forma práctica, sufrimos nuestros momentos, sobre todo cuando ellos se pusieron por delante en el marcador. Pero, al madurar el encuentro, tiramos el balón al suelo. Era algo que en el minuto 1 no se podría haber hecho, tanto por jugadores como por el estado del rival. Pero nuestra intención mañana, desde el minuto 1, es canalizar más el juego, porque nuestro estadio es más amplio y hay más distancias»». Añadió que «hay que intentar hacer lo que hicimos en la segunda parte, pero desde el inicio en este caso. El objetivo es darle ritmo alto al juego e intentar que ellos sufran en la segunda parte». Pero también reconoció que «ellos tendrán sus momentos de querer el balón, porque a nivel físico puede pesarles si no lo hacen. Al final, los partidos tienen micropartidos, y hay que saber jugarlos en todo momento, saber sufrir y, en el global, llevar la iniciativa, llevar el tempo del partido en todo el momento».



Minimizar el balón parado

Sobre el Tropezón, Sergi Escobar puso el énfasis en «sus fortalezas son el balón parado y sus transiciones ofensivas rápidas, donde tienen arriba tres o cuatro jugadores de mucha calidad. En el balón, hemos desmenuzando acciones y analizado los vídeos para minimizar esa fortaleza. Haremos algún cambio en la estrategia, que se queda para nosotros. El gol en la ida nos lo hicieron a balón parado, y eso que no puede pasar».

Además, espera que, a pesar de la desventaja, el rival no asuma riesgos, ni responsabilidades. Por eso apunta la necesidad de ir a por el triunfo desde el primer minutos, a pesar del resultado, para evitar un tropiezo inesperado.