Domingo Vicent | Portavoz de Ciudadanos: «Compromís no hace ninguna falta en el gobierno de Vila-real»

Pregunta. Han pasado tres años del pacto de gobierno. ¿Ha cumplido las expectativas?

Respuesta. No. De un Gobierno se espera que gobierne y gestione, no que sobreviva de la herencia recibida. Este bipartito va a salto de mata, no planifica, solo corre para subir impuestos, tiene abandonados a muchos vecinos, no escucha a los funcionarios, tiene congelada a Vila-real y sin presupuestos por pura estrategia política y sobre todo no tiene un proyecto acorde con las necesidades reales de los vila-realenses.

P. ¿Qué le pareció la composición del pacto de 2015 tras los resultados electorales?

R. Un pacto de caridad a cambio de sueldos y sillones pues Compromís no hace ninguna falta en el Gobierno, prueba de ello es que preguntan el coste de actos como la Jura de Bandera o la Guardia Real cuando forman parte del propio Ejecutivo. Si no se enteran o les ningunean, lo mejor es que abandonen el Gobierno.

P. El pacto lleva gobernando Vila-real desde 2011, ¿en qué ha cambiado la ciudad?

R.La ciudad ha cambiado para mal. Los vecinos pagan más Contribución que nunca, Vila-real está sucia y mal mantenida, tenemos un número cada vez mayor de casas abandonadas, a la que se ha sumado ya el Gran Casino, hemos perdido fondos europeos, la Intermodal y lo más grave es que en 7 años el bipartito ni ha querido ni ha sabido resolver el urbanismo de cortijo del PP y lo siguen utilizando como excusa para todo.

P.¿Qué valoración hace de la labor de la oposición, en este caso de Ciudadanos?

R. Cs ha tratado de hacer una política útil y responder a las prioridades de los vecinos que el bipartito ignora: el mantenimiento, la suciedad, la falta de recursos humanos en la Policía Local, incentivar a los autónomos, mejorar la empleabilidad de los parados mayores de 45 años, ayudar a los agricultores o al sector cerámico. No obstante, muchas han sido rechazadas por partidismo y otras, aprobadas no se han materializado.

P.¿Cómo ha tratado el Consell a la ciudad?

R. En el Consell han cambiado las caras, pero no las malas costumbres. Vila-real sigue con las mismas reivindicaciones que con el PP y encima se han sumado otras como el ambulatorio de Torrehermosa, tras el recorte de Montón y Benlloch. Tampoco tendremos el aulario nuevo en el Carlos Sarthou anunciado para esta legislatura y a este paso ni siquiera llegará la Ronda Suroeste que también estaba presupuestada.