Héctor Folgado | Portavoz del PP: «Esta legislatura se puede resumir con tres años de subidas de impuestos»

Pregunta. Han pasado tres años del pacto de gobierno. ¿Ha cumplido las expectativas?

Respuesta. De ninguna forma. Esta legislatura se puede resumir con tres años de subidas de impuestos, impagos por gastar más de lo que se ingresa y no cumplir ninguna promesa. Es la legislatura del desastre de Benlloch que lo ha perdido todo: desde el congreso de su partido a los fondos europeos a la credibilidad.

Pretenden "vender" a los vecinos su mantra de que "Vila-real avanza" cuando no lo hace. Esta legislatura ha sido de continuas subidas de la contribución que han situado a Benlloch como el alcalde que más contribución exige a los vila-realenses en toda nuestra historia. Ha sido la legislatura de los incumplimientos: ni pabellón Campeo Llorens, ni aulario infantil de Carlos Sarthou, ni Ronda suroeste, etc. Esta ha sido también la legislatura de los recortes en servicios esenciales como el sanitario donde destaca sin duda el cierre por parte de PSOE y Compromis del ambulatorio de Torrehermosa.

También es la legislatura de los impagos a entidades y colectivos de Vila-real por parte de un equipo de gobierno que a las puertas del mes de junio todavía no ha sido capaz ni de aprobar el presupuesto de este año. Es la legislatura de la pérdida de oportunidades para la ciudad, con la perdida de 7,5 millones de euros en proyectos europeos, la paralización de nuestros polígonos industriales o la renuncia a defender la Estación Intermodal en Vila-real que finalmente Puig y Oltra han ubicado en Castellón. Esta es la legislatura que deja en la mente de los vecinos una frase que se repite continuamente "Vila-real esta más sucio que nunca".

La dejadez en el mantenimiento de la ciudad y los recortes aplicados en esta area tan sensible provoca que se acumule la suciedad en la calle que muchos arboles esten sin podar y que los vecinos padezcan problemas con el alcantarillado. Y mientras la ciudad padece esta situación el alcalde se dedica a gastarse millonadas comprando palacios en la calle mayor donde trasladar su despacho de alcaldía, mas de 2 millones comprando el Gran Casino o cerca de 500. 000€ para montar un bar con patos.

P.¿Qué le pareció la composición del pacto de 2015 tras los resultados electorales?

R. La composición del gobierno municipal era la esperada. Benlloch quiso aparentar que ofrecía delegaciones a Compromis como un gesto de diálogo con otras fuerzas pero la realidad es que estaba contratando su particular "plan de pensiones" para garantizarse su apoyo ante la inminente perdida de su mayoría absoluta. La legislatura lo ha confirmado. Parece que Benlloch se ha "comprado" a Compromís. De los concejales de Compromis viven sumisos a las decisiones del socialista e incluso les hemos visto acatar las ordenes de Benlloch dejando de lado la opinión y decisiones de los propios afiliados de Compromís.

P. El pacto lleva gobernando Vila-real desde 2011, ¿en qué ha cambiado la ciudad?

R. Pagamos mas contribución, el máximo histórico. PSOE y Compromís esperan recaudar este año 3.300.000€ mas que el ultimo gobierno del PP en Vila-real.

El manteniento de la ciudad es lamentable. Se han perdido oportunidades de futuro importantíssmas. Continuamos con los mismo problemas urbanísticos.

Han sido unos años en los que hemos tenido un gobierno municipal más preocupado en aparentar que en gestionar. En preocuparse mucho de que la fachada de casa luzca bonita aunque la nevera de los vecinos cada vez este mas vacía.

P. ¿Qué valoración hace de la labor de la oposición, en este caso del PP?

R. Nuestro lema es "treballem per un Vila-real millor". Es un lema que marca nuestra forma de hacer política. Somos críticos con la gestión municipal para defender aquellas situaciones injustas que están padeciendo cada día más vecinos y colectivos pero también trabajamos por ser una oposición útil y constructiva. Desde este trabajo hemos conseguido por ejemplo impulsar una revisión a la baja de valores catastrales en Vila-real que hubiara beneficiado al 95% de los vecinos permitiendo un ahorro en impuesto de unos 8 millones de euros. Desgraciadamente Benlloch lo ha impedido, pero seguimos convencidos de que un Vila-real mejor es posible y por eso trabajamos.

P. ¿Cómo ha tratado el Consell a la ciudad?

R. La realación de la Geenralitat para con Vila-real ha sido de engaños y castigo continuo.

Nos han cerrado un centro de salud. Mantienen a los niños del Carlos Sarthou en barracones.

Puig prometió hacer la ronda sudoeste "en cuanto pise la Generalitat" y esta a punto de salir de ella y seguimos sin Ronda.

En materia educativa la inversión mas importante ha sido la inauguración de un ascensor y la adquisión de nuevas aulas prefabricadas.

Nos han negado la Estación intermodal que nos disputábamos con Castelló.

Han obligado a manifestarse a las escuelas infantiles de Vila-real a quien han puesto en una situación delicada. También a las familias del José Sorinao a quien han suprimido el proyecto Superplurilingue y también al Colegio Bisbe Pont, colegio que intentaron cerrar suprimiendo su única aula de 3 años justo el año que cumplía 50 años de servicio a nuestra ciudad. La Generalitat que venia a "rescatar personas" ha acabado castigando a los vila-relenses con peores Servicios y menos oportunidades.