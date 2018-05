Xavi Ochando | Primer teniente de alcalde (Compromís)

Pregunta 1. Han pasado tres años del pacto de gobierno. ¿Ha cumplido las expectativas?

Respuesta. En mayo de 2015 una oleada de cambio cruzó el País Valencià de sur a norte pero aquí en Vila-real ya habíamos sido pioneros al 2011, cambiado las políticas de contenedores vacíos de contenido, de urbanismo descontrolado y obras faraónicas por las políticas para las personas, las políticas pensadas no para el hormigón sino para los servicios sociales, la participación ciudadana, el pacto con la sociedad civil y la generación de economía local no con las grandes empresas que aparecen a los sumarios del caso gürtel sino con las empresas locales. Por lo tanto, nosotros no podíamos hacer otra cosa que seguir dando viabilidad a este modelo del cambio tanto en Vila-real, como Valencia pero pienso también que nunca nos podemos dar por satisfechos con los cambios conseguidos y hemos de seguir poniéndonos el listón más alto, trabajando más todavía por los servicios sociales, el medio ambiente, la movilidad urbana, la ocupación, para mantener más vivas que nunca nuestras raíces y la alianza con la sociedad civil a través de las asociaciones locales que nos ayudan a estar más cerca de los vecinos y vecinas.

P. ¿Cambiaría algún aspecto de la composición del pacto de 2015?

R. Los vecinos y vecinas saben que al entrar en el Ayuntamiento encontramos muchas dificultades, no sólo por la crisis, por las elevadas cifras de paro sino también por decisiones políticas de anteriores gobiernos, como los 600.000 euros de las facturas falsas del caso Piaff, el préstamo de 20 millones de euros que el anterior alcalde justificaba diciendo "per a lluir hi ha que patir" o los innumerables juicios en los que se encontraba el Ayuntamiento debido al llamado "urbanismo a coste 0" del PP pero, Compromís, pensamos que los vecinos y vecinas no nos han votado para que nos quejemos sino para que demos soluciones y por eso hemos de seguir cumpliendo con objetivos que todavía nos quedan como la mejora de la movilidad urbana, aunque ya hemos puesto en marcha desde concejalías de Compromís el bus a la UJI, la limpieza viaria, que a través de organismos como el Consell de Participació Ciutadana hemos detectado como una de las principales preocupaciones o seguir apostando más fuerte todavía por una de las principales acciones que hemos llevado a cabo desde Compromís tanto en Valencia como en la concejalía de Economía, que son los planes de empleo, puesto que ahora es el momento en que más estamos invirtiendo pero no nos podemos dar por satisfechos hasta que no quedo ni un solo vecino o vecina que necesite de nuestra ayuda. Justo estos días hace un año que perdimos a nuestro compañero Pasqual Batalla, pero hemos de sacar fuerzas de la debilidad y hacerle el mejor homenaje posible, que es continuar con el proyecto que él empezó.



P. Después de gobernar en coalición en 2011 el PSPV obtuvo mayoría absoluta pero conservó lo pacto de gobierno cono Compromís, ¿pensaron en algún momento pasar a la oposición?

R. Ciertamente, resulta complicado mantener el equilibrio en un pacto donde, al contrario de lo habitual, el partido pequeño tiene las de perder. Más todavía, cuando el partido mayoritario toma decisiones para buscar deliberadamente el voto más conservador, decisiones que en ningún caso se toman en pactos similares en otras localidades. Pero nosotros, aunque no hemos dudado al criticar abiertamente estas decisiones puntuales, hemos mantenido la palabra dada en mayo de 2015, sobre todo cuando, por mucho que discutamos sobre ciertas acciones políticas, al final nos ponemos de acuerdo en lo más importante para Compromís que son las personas y en todas las acciones que llevamos a cabo para ellas a través de servicios sociales, participación ciudadana o economía con todos los planes de empleo.

P. ¿Qué opina de la labor de la oposición de PP y Ciudadanos?

R. Realmente, a Compromís no nos sorprende la doble moral de estos partidos. Ciudadanos, que se vende como nueva política pero resulta acabar practicando la más vieja y rancia de las políticas siendo el colaborador y cuartada necesaria del PP tanto en Madrid como Vila-real, un PP que intenta tapar sus vergüenzas no sólo en casos como el de Piaff o Gürtel, donde Vila-real aparece en una de sus páginas, sino sobre todo eludir su responsabilidad en la situación actual de las cuentas municipales debido no a su herencia sino, mejor dicho, a su hipoteca urbanística que mes a mes nos deja su recibo en forma de nuevas sentencias y resoluciones del jurado de expropiación hasta tal punto que hace sólo unos días en la cabalgata de fiestas las peñas demostraban que estos partidos no engañan a nadie. Criticando abiertamente no al gobierno sino a la oposición por el urbanismo que entonces nos vendían cómo "a coste 0".

P.¿Cómo ha tratado el Consell a la ciudad?

R. Vila-real ha sido la aldea gala durante muchos años cuando, misteriosamente, la Diputación y a la Generalitat hacían pasar de largo las ayudas de forma sistemática con excusas peregrinas. Ahora gracias al cambio político que se ha vivido en Valencia, aunque nos hemos tenido que ganar cada convocatoria con mucho de esfuerzo, ha servido para que aquí a Vila-real lleguen más ayudas que nunca para reforzar espacios tan importantes para nosotros como los servicios, la Ley de la Dependencia, la conciliación familiar, reconocimientos al trabajo de organismos pioneros como nuestro Consell de Xiquets i Xiquetes, reivindicaciones históricas como la Escuela Oficial de Idiomas o el pago de la deuda de la Generalitat por la nueva biblioteca, pero, sobre todo una inversión histórica en planes de ocupación para mayores, jóvenes, mujeres o personas con discapacitado que en un año ha superado ya los 4 millones de euros y ha atendido a más de 400 familias de Vila-real. Por eso, esperamos que este cambio en la manera de hacer políticas que pone en el centro a las personas pueda seguir adelante por muchos años tanto en Valencia cómo en Vila-real.