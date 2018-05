El Consell refuerza los controles contra la contaminación en el aire en Castelló

El director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana, Joan Piquer, y la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, han anunciado esta mañana la instalación en breve de un medidor de partículas PM10 en el Grao de Castelló que permitirá obtener más y mejor calidad de los datos y un mayor control de la calidad del aire en la zona. Esta acción es una de las conclusiones que se sacaron de la Mesa del Plan de Mejora de Calidad del Aire el pasado 22 de febrero a petición de la vicealcaldesa de Castelló, ya que no existía ninguno.



Aun así, de forma ya prevista por parte del Plan de Inversiones de la Generalitat Valenciana del presupuesto del 2017 y como resultado de los episodios puntuales de olores a la zona del Grao, "hemos colocado dos medidores nuevos de BTX (benceno, tolueno, xileno) en las estaciones de control del Grau y de la Ermita de Fadrell, que se suman al que ya había en la del Patronato de Deportes", según ha explicado Piquer. Se trata, por lo tanto, de una inversión de 50.000 euros que triplica la capacidad de control de la calidad del aire y que "incluso se licitó mucho antes del primer episodio, que fue el 18 de abril, y era una necesidad que desde la Vicealcaldia, la Generalitat y la Dirección General ya habíamos hablado en diversas reuniones para incrementar el número de elementos de control y de medición de la zona". "Estos tres medidores suponen una actuación sin precedentes de control y medición de estos químicos en el aire en la Comunidad Valenciana", ha añadido el Director General.



Piquer ha querido trasladar tranquilidad a la ciudadanía de Castelló y del Grau porque "en 2017 ya hicimos una campaña de medición de BTX y las emisiones estuvieron muy por debajo del límite legal y son empresas y contaminantes que tenemos controlados, y además, se va a ampliar la red de medición en la zona del Serrallo y más allá de esta". En la misma línea, el director general ha garantizado "rigor con los eventuales incumplimientos de las obligaciones empresariales y de la normativa vigente que se detecten a través de las redes de inspección".



Así mismo, Piquer ha explicado que los problemas de olores no son realmente causados por benceno, puesto que respecto al umbral de olores se encuentra 5.000 veces por debajo, sino que pueden ser de algunos compuestos aromáticos que se medirán en una campaña específica de calidad del aire que en breve se ejecutará. Esta campaña se desarrollará a través del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), una fundación científica y pública puntera a nivel nacional en materia de química del aire y de contaminantes atmosféricos. En total será un estudio con nueve puntos nuevos de medición de amoníaco, sulfhídrico y componentes orgánicos como compuestos carbonílicos, hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. Piquer ha subrayado que se trata también de "una campaña sin precedentes". Estos medidores se colocarán previsiblemente a partir del 4 de junio, cuando las condiciones climatológicas sean más favorables y se puedan tomar medidas adecuadas. Su duración será la que científicamente se determine. Además, "las conclusiones de este primer estudio se harán llegar al Ayuntamiento de Castelló y a la ciudadanía y se repetirán en la localidad de Almassora".



El director general ha querido dar las gracias al Ayuntamiento de Castelló por su implicación y ha pedido que "las conclusiones de la Mesa Local de Calidad del Aire se trasladen a la Mesa Autonómica que es la vinculante para que puedan hacerse efectivas las medidas que en Mesa Local se acuerden".

Por otro lado, la vicealcaldesa ha destacado que "desde el primer momento hemos estado en contacto con la conselleria para ver cuáles eran las actuaciones que iban a tener. No se pueden tomar decisiones y conclusiones sin tener los datos y me parece sensato tener medidores, puesto que cuando entró el actual gobierno no teníamos". Así mismo, Brancal ha manifestado que "todas las instituciones estamos trabajando de forma coordinada y daremos difusión de los resultados y de las acciones que tengamos que tomar porque sobre todo lo hacemos por la ciudadanía".