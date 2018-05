El Fuenlabrada eleva el nivel

Era el equipo que todos querían evitar. A pesar de quedar tercer clasificado del grupo I de Segunda B, el Fuenlabrada era el peor rival de todos los que tenían plaza para disputar esta fase de ascenso a la división de plata del fútbol español. No hará falta sorteo. El Villarreal B no tendrá que estar pendiente de los bombos esta tarde a partir de las 16.30 horas. Y es que tras los resultados del fin de semana sólo podía quedar emparejado contra un tercero: Elche o Fuenlabrada. Como los ilicitanos han sido compañeros de grupo en la fase regular de la Liga, no podían quedar emparejados con los franjiverdes. La ida será este fin de semana en el campo Fernando Torres, de Fuenlafrada, y la vuelta siete días después en el Mini Estadi, en Vila-real.

El Fuenlabrada es un equipo hecho para subir de categoría. Un buen presupuesto y grandísimos jugadores. El conjunto madrileño cuenta con nombres conocidos como el central Cata Díaz o el menudo delantero Juan Quero. En el banquillo se encuentra un viejo conocido en la provincia de Castelló por su pasado como delantero del Castellón: el hellinero Eloy Jiménez. Defendió la elástica albinegra desde la temporada 2003-2004 hasta enero de 2006. Además, el Fuenlabrada es un club con una larga tradición en Segunda División B (23 temporadas), pero que nunca ha probado la Segunda División.

Potencial en todas las líneas

El conjunto madrileño tiene un considerable potencial en todas sus líneas. En especial en la parte da atrás con gente de contrastado nivel. En la fase regular del grupo I de la división de bronce quedó en tercer lugar, tras vencer en 17 ocasiones, empatar en 14 y perder en siete ocasiones. Esta campaña en curso saltó a la fama el Fuenlabrada porque quedó emparejado con el Real Madrid en la Copa del Rey. Hubo triunfo merengue en el Fernando Torres, y empate (2-2) en la vuelta en el Santiago Bernabéu. Algo histórico para el conjunto azulón.

En la primera eliminatoria del torneo copero, el equipo madrileño se deshizo de uno de los mejores equipos, por plantilla joven y mejor trabajada como la Real Sociedad B. Una gran prueba de fiabilidad la que superó el Fuenlabrada, que ahora se medirá contra el Villarreal B en el camino hacia el ascenso a Segunda.