La Preferente que se avecina

El grupo I de Regional Preferente estará más interesante que nunca la próxima temporada, la 2018-19. En total catorce equipos de la provincia de Castelló tienen plaza segura para participar en la nueva campaña, pero esa cifra se podría elevar a los quince si es que finalmente el Vall de Uxó no es capaz de ascender a Tercera División en el play off que se encuentra disputando. La escuadra vallera que entrena Poldi Sorribes inició el sábado pasado el camino hacia la Tercera División con un triunfo en casa del Villajoyosa. Un camino no muy largo (dos eliminatorias), pero con adversarios muy peligrosos que no perdonarán el más mínimo error del equipo de la Plana Baixa. Esta recién finalizada campaña sólo habían doce conjuntos castellonenses en el grupo I.

Más o menos empieza a estar clara la composición del grupo I de Preferente, salvo despejar dos incógnitas. Regresarán, tras descender de Tercera División, tanto el Almazora como el Borriol. Además, suben desde Primera Regional, Cabanes, Rafalafena y Alqueries; más los que se quedan de esta temporada recién finalizada como son Onda, San Pedro, Almenara Atletic, Castellón B, Burriana, Benicarló, Sant Jordi, L'Alcora y Nules. Hay que recordar que la provincia de Castelló perdió a dos equipos que descendieron a Primera Regional caso del Alcalá y del Club la Vall.

Dieciocho componentes

El grupo de Preferente estará integrado por dieciocho equipos. De la provincia de València seguirán, si no son recolocados alguno de ellos si es que hay exceso de equipos para este grupo, tanto el Puzol y como el Albuixech, a la espera de conocer qué pasa con el Acero y el Rayo San Antonio que también están inmersos en la pelea por el ascenso a Tercera. La composición definitiva del grupo podría quedar definida en diez o en veintiún días.